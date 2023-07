Com metade dos votos contados, PSOE lidera com PP muito perto

Os resultados preliminares das eleições em Espanha apontam para nenhum dos maiores partidos a conseguir maioria. De acordo com a agência noticiosa Reuters, com 50% dos votos contados, o PSOE está ligeiramente à frente com 131 lugares - mas o PP está logo atrás com 130 lugares.







Reuters

Estes resultados preliminares não refletem necessariamente os resultados finais por serem originários de pequenas cidades. As projeções deram o PP à frente, apesar de estar longe da maioria (175+1) no parlamento espanhol o que pode levá-lo a entrar em coligação com o Vox, de extrema-direita, para poder governar.Os resultados preliminares dão 31 lugares ao Vox, de extrema-direita, e 30 ao Sumar, de extrema-esquerda.

O VOX tem 12,30% dos votos e o Sumar 11,87%.

As sondagens divulgadas pelas televisões após a votação apontavam para uma vitória do PP, que necessitaria de uma aliança com o VOX para conseguir a maioria absoluta (176 deputados).

A secretária-geral do Partido Popular espanhol (PP, direita) disse hoje que os populares ganharam as eleições legislativas deste domingo em Espanha e que o país manifestou de forma "clara" que quer um novo primeiro-ministro, Alberto Núñez Feijóo.

O PP volta a ser "a primeira força política" em Espanha e foi "o único partido" que melhorou os resultados em todos os círculos eleitorais, afirmou Cuca Gamarra, em Madrid, numa declaração pouco depois das 20:30 (19:30) para comentar a jornada eleitoral.

A 'número dois' do PP considerou que os espanhóis disseram de forma "clara e maioritária" que o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, deve ser o próximo primeiro-ministro de Espanha e que o socialista Pedro Sánchez deve deixar a liderança do Governo.

Cuca Gamarra salientou que esta é a primeira vez em 27 anos que um primeiro-ministro espanhol recandidato ao cargo é derrotado numas eleições.

Questionada pela dimensão da vitória do PP e a possibilidade de uma coligação governamental com o partido de extrema-direita VOX, Cuca Gamarra invocou a necessidade de "prudência" antes de fazer mais comentários, por a contagem dos votos ter acabado de começar.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos psoe pp eleições espanha

Com Lusa