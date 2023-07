Espanha vai a votos. A quem deve estar atento?

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nunca Espanha foi a votos tão tarde durante o verão. Este domingo, 23, escolhe-se quem vai liderar o próximo governo: e até agora, as sondagens mostram que tanto o Partido Popular como os socialistas do PSOE precisarão de se coligar com outros partidos.







REUTERS/Juan Medina/File Photo

Leia Também Santiago Abascal, o líder do Vox que pode ser decisivo

Leia Também Espanha: quem é o homem da direita que varreu o PSOE

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Pedro Sánchez chega às eleições após quatro anos de governo de esquerda, e poderá precisar do Sumar liderado por Yolanda Díaz para formar governo. Saiba quem é:Yolanda Díaz não é a única que se pode revelar decisiva nestas eleições. Também Santiago Abascal, líder do Vox, pode ser instrumental para um governo a formar por Alberto Núñez Feijóo.Descubra ainda quem é o homem que lidera o PP e que desafia Pedro Sánchez:A campanha eleitoral foi marcada pelas medidas relacionadas com temas LGBT e de identidade de género e nacionalismo (como por exemplo, a forma como Sánchez perdoou líderes independentistas catalães) que aprofundaram as divisões entre os partidos.Perante uma eleição no verão, até sexta-feira votaram 2.6 milhões de pessoas via correio.