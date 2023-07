Faltam precisamente seis dias para Espanha ir a votos e as sondagens deixam pouca margem para dúvidas sobre aquele que será o futuro do país vizinho. O PP lidera a corrida com 32.9% das intenções de voto e, em conjunto com o Vox alcança uma "maioria suficiente" com 173 cadeiras. Já o PSOE, de Pedro Sànchez, encontra-se nos 28.7% um valor que, mesmo coligando-se com o Sumar (13.7%) é insuficiente para sonhar com o poder.