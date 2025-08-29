Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de agosto de 2025 às 12:56

Maduro supervisiona exercícios militares num momento em que há navios de guerra dos EUA em águas venezuelanas

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, supervisionou exercícios militares realizados em Caracas, na quinta-feira, num momento de tensão com os EUA devido ao envio de navios de guerra americanos para o Caribe.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)