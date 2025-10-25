Kamala Harris admite voltar a recandidatar-se à presidência dos EUA

Harris considerou que "possivelmente" um dia seria presidente, mas ainda não tomou uma decisão.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deu em entrevista à BBC onde deu a entender que estará a ponderar concorrer novamente às presidenciais de 2028. "Ainda não terminei", referiu.



Kamala Harris pondera nova candidatura à presidência dos EUA em 2028 AP Photo/Mike Stewart

Em declarações ao canal, Harris considerou que "possivelmente" um dia seria presidente, mas que ainda não tomou uma decisão sobre se deverá ou não concorrer às presidênciais. Admite, no entanto, que vê o seu futuro ligado à política.

Sobre as sondagens, que a colocam atrás de outras candidaturas dentro do Partido Democrata, frisou que dá pouca atenção a esses números. "Se eu tivesse dado ouvidos às sondagens não teria concorrido ao meu primeiro ou segundo cargo, e certamente não estaria aqui."

A ex-vice-presidente falou ainda sobre as suas previsões sobre as tendências autoritárias de Trump e referiu que estas se comprovaram. "Eu disse que ele iria usar o Departamento de Justiça como arma, e foi exatamente isso que ele fez."

Além disso, mencionou a suspensão do apresentador Jimmy Kimmel pela ABC, após comentários referentes à morte de Charlie Kirk. Na altura, Donald Trump comemorou a sua suspensão.

"Veja (...) como ele transformou, por exemplo, as agências federais em armas para perseguir satíricos políticos. Ele é tão sensível que não suportou (...) uma piada e tentou fechar uma organização de média."

A carregar o vídeo ... “Acho que o Jimmy Kimmel é péssimo”: Trump comenta despedimento do comediante

Além disso, criticou os líderes empresários e instituições americanas que, segundo ela, foram rápidos demais a ceder à autoridade de Trump. "Há muitos que (...) desde o primeiro dia se estão a ajoalhar aos pés de um tirano, acredito que por muitas razões, incluindo o desejo de estar perto do poder, porque talvez queiram (...) evitar uma investigação."

Kamala Harris já havia dado uma entrevista ao Sunday onde voltou a sua atenção por Donald Trump. Chegou a apelidar novamente o presidente dos EUA de "tirano" e recordou que todos os alertas que fez acerca do republicano ao longo da sua campanha eleitoral estavam corretos.