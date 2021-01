A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Melania Trump despediu-se da Casa Branca com uma mensagem que publicou no Twitter. A primeira-dama que amanhã, quarta-feira se despede da função que ocupou nos últimos quatro anos, deixou palavras de apelo à união nacional.Na mensagem de seis minutos agradeceu aos americanos pela "maior honra" da sua vida. Apelou ainda a que estes escolham "a paz em vez da violência" e pediu a todos que fossem embaixadores da sua iniciativa de bem-estar "Be Best" ("Sê Melhor").Depois dos episódios de violência com a invasão do Capitólio por parte de apoiantes do seu marido, Melania Trump encorajou os americanos a colocarem as suas diferenças de lado. "Peço que cada um de vocês seja embaixador do Be Best, que se foque no que nos une, que ultrapasse o que nos divide, que sempre escolha amor em vez de ódio, paz em vez de violência e os outros em vez de nós próprios."No momento da saída da Casa Branca, a ainda primeira dama falou da covid-19, tantas vez menorizada pela presidência do marido. Disse, aos americanos para terem "cuidado e bom senso" para proteger os outros.Mas, mesmo no momento de despedida Melania Trump não se livrou da críticas. Em causa, o facto de não ter referido uma única vez o próximo presidente dos EUA, Joe Biden. E de não ter convidado a próxima primeira dama, Jill Biden, para a tradicional visita à Casa Branca.Segundo a CNN, esta é a primeira vez, da era moderna, que uma primeira-dama não convida a sucessora para conhecer o segundo e terceiro piso da Casa Branca , ou seja, os aposentos privados. Quando Trump foi eleito, em 2016, Michelle Obama convidou Melania para esta visita logo em novembro.A tomada de posse de Biden está marcada para amanhã e mais uma vez a família Trump faz história. Esta será a primeira vez em 152 anos que um presidente cessante não assiste à tomada de posse do próximo presidente.