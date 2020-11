Quem é Jill Biden, a possível futura primeira-dama dos Estados Unidos

Ficou sob os holofotes quando o marido foi nomeado para vice-presidente dos Estados Unidos. Jill Biden foi a única segunda-dama da história que teve um trabalho a tempo inteiro, como professora, fora da Casa Branca enquanto o marido servia como vice-presidente da administração de Barack Obama. Agora pode, ao lado do marido, chegar a primeira-dama dos Estados Unidos.

"Como é que se faz inteira uma família desfeita? Da mesma forma que se faz uma nação: com amor, compreensão e pequenos atos de bondade". Jill Biden na Convenção Nacional Democrata deste ano

Era 1972 quando Joe Biden perdeu a primeira mulher, Neilia, e a filha de um ano, Naomi, num acidente de carro. Chegou a ponderar desistir da carreira politica para cuidar dos dois filhos, Beau e Hunter, que escaparam do desastre com lesões graves. Três anos depois, Joe e Jill conheciam-se num encontro às cegas – ele com 33 anos e ela com 24.





Joe e Jill Biden 1987 Foto: Getty Images

"O Joe diz às pessoas que eu só aceitei casar com ele depois de me pedir pela quinta vez. A verdade é que o amei desde o princípio", contou Jill Biden, casada com o candidato democrata há 43 anos.

Com dois filhos que não eram seus para cuidar, Jill abraçou a família de Biden como sua. Em 1981 tiveram a primeira filha, Ashley. "Ela deu-me a minha vida de volta. Fez-me começar a pensar que a minha família podia voltar a estar inteira", escreveu Joe Biden no livro de memórias Promises to Keep.

Jill Biden acompanhou, desde cedo, a carreira politica do marido. Esteve ao lado de Joe Biden na primeira candidatura à presidência dos Estados Unidos, em 1987, e quando ocupou o cargo de vice-presidente no mandato de Barack Obama.

Em 2010, no Dia dos Namorados, foi surpreendida pelo marido com uma placa gravada numa árvore da residência vice-presidencial.

Árvore Jill Biden Foto: Getty Images

Esteve presente também, em mais uma perda do marido. Em 2015, o filho mais velho de Joe Biden, Beau, morreu aos 46 anos devido a um cancro no cérebro. "A minha vida mudou num instante. Durante toda a sua doença, acreditei que ele ia viver até ao momento em que fechou os olhos", contou Jill Biden, em entrevista ao USA Today, no ano passado.

Nascida em Nova Jérsia, Jill passou a maior parte da infância em Willow Grove, Pensilvânia, com as quatro irmãs mais novas e os pais. Depois de acabar o ensino secundário, entrou num curso de marketing de moda mas acabou por escolher especializar-se em Inglês na Universidade de Delaware. Foi na universidade que conheceu o primeiro marido, Bill Stevenson, de quem se divorciou em 1975.

Professora de inglês com dois mestrados e um doutoramento, Jill Biden sempre lecionou em escolas públicas. Trabalhou, em 1981, num hospital psiquiátrico onde ensinava Inglês a adolescentes com problemas emocionais. Durante três anos lecionou em universidades públicas de Ohio e Delaware.

Começou por lecionar em escolas públicas e trabalhou, depois de se licenciar em Delaware, num hospital psiquiátrico onde ensinava Inglês a adolescentes com problemas emocionais. Com dois mestrados e um doutoramento, Jill Biden foi única segunda-dama da história que teve um trabalho a tempo inteiro fora da Casa Branca. "Ensinar não é o que eu faço, é o que eu sou", disse, em agosto deste ano.





Jill Biden e Michelle Obama Foto: Getty Images

Como segunda-dama, Jill criou, ao lado de Michelle Obama, a iniciativa Joining Forces, que providencia educação, emprego e serviços de saúde aos militares e às suas famílias.



Com 69 anos, Jill Biden passou os últimos 40 anos ao lado do marido, a quem sempre garantiu apoio: "O amor faz-nos flexíveis e resilientes. Permite-nos sermos mais do que nós próprios, juntos, e mesmo que não nos possa proteger das tristezas da vida, dá-nos refúgio, uma casa".