Mulher que roubou computador de Nancy Pelosi queria vendê-lo à Rússia

Foi detida a apoiante de Donald Trump suspeita de ter roubado o computador ou disco rígido do gabinete da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, durante a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, onde morreram cinco pessoas.

Riley June Williams, de 22 anos, é agora acusada de entrada violenta e ilegal no edifício e de conduta desordeira após ter participado na manifestação de apoio ao ainda presidente dos EUA que culminou numa ocupação do local onde se reúnem os representantes do Congresso norte-americano.

De acordo com a Reuters, o FBI recebeu uma denúncia de que Williams pretendia usar e vender a informação no computador da líder democrata e presidente da Câmara dos Representantes a serviços de inteligência russos.

A acusação está descrita num depoimento no Tribunal Distrital de Washington D.C., após a jovem ter sido detida na Pensilvânia. O denunciante refere que Williams pretendia "enviar o dispositivo a um amigo na Rússia, que planeava vendê-lo ao serviço de inteligência estrangeiro da Rússia".

No entanto, segundo a mesma fonte, a tranferência do dispositivo para a Rússia falhou por "razões desconhecidas" e Williams "ainda tem o computador ou já o destruiu", refere a denúncia.

A investigação permanece aberta, após a jovem ter sido detida na casa onde vivia com mãe, após ter desativado o seu número de telefone e ter apagado as suas contas em redes sociais.

O alerta para o roubo do computador da sala de conferências de Pelosi foi dado dois dias após a invasão ao Capitólio, sendo ainda pouco claro se este foi o único dispositivo que Williams é acusada de roubar do edifício.