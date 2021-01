Eleições nos EUA: Os rituais do Dia da Inauguração

A cerimónia de tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos, o Inauguration Day, é sempre no dia 20 de Janeiro (excepto se for um domingo, e então será a 21), por definição da Vigésima Emenda da Constituição, ratificada em 1933. Até então, e desde 1789, a posse era sempre a 4 de Março, o dia em que também terminavam os mandatos de quatro anos. O último Presidente a tomar posse num 4 de Março foi Franklin D. Roosevelt, precisamente em 1933. A de Barack Obama foi a uma segunda-feira, dia 21.Há um e só um elemento obrigatório ditado pela Constituição dos Estados Unidos: que o Presidente faça um juramento. Originalmente era simples, mas com o passar dos anos a ocasião tornou-se uma festa com um imenso cerimonial e novos rituais. Até Jimmy Carter, em 1977, a cerimónia de juramento acontecia no chamado Pórtico Leste do edifício do Capitólio. Mas desde Ronald Reagan, em 1981, que é na Porta Ocidental do edifício.Só por duas vezes, e por causa do frio extremo, não se realizou ao ar livre (com William Howard Taft, em 1909, e com Ronald Reagan, em 1985).Claro que a primeira tomada de posse, a do Presidente George Washington, foi totalmente diferente: aconteceu a 30 de Abril de 1789 eem Nova Iorque; e a segunda foi em Filadélfia (tal como a de Adams). Washington D.C., afinal, só se tornaria a capital federal em 1800 e Thomas Jefferson foi o primeiro a tomar posse aí, logo no ano seguinte. Mas em 1817, por causa de obras no Capitólio, James Monroe prestou juramento no Old Brick Capitol; e a quarta vez de F. D. Roosevelt aconteceu na Casa Branca.Analisando todos os momentos inaugurais, desde sempre, as datas excepcionais foram 21 de Janeiro (três vezes, os segundos mandatos de Einsenhower, Reagan e Obama), 5 de Março (quatro vezes) e 30 de Abril.Tradicionalmente, Washington vive um período de festa de 10 dias, que começa cinco dias antes da tomada da posse. Mas em 1973, por exemplo, o início do segundo mandato de Richard Nixon viu a festa interrompida pela morte do seu antecessor, Lyndon Johnson, logo dois dias após o inauguration day.Desde 1901 todas as cerimónias de investidura estão a cargo de uma comissão conjunta do Senado e da Câmara de Representantes, com as Forças Armadas. É um grupo com poder e influência: basta dizer que controla a distribuição de todos os bilhetes para a cerimónia propriamente dita e para festas e bailes associados.Só em quatro ocasiões o Presidente cessante não foi à tomada de posse do sucessor (salvo os casos de morte, claro): John Adams não assistiu à de Jefferson, John Quincy Adams não foi à de Jackson, Andrew Johnson ignorou a de Grant, e Woodrow Wilson não viu a de Harding, embora tenha feito o percurso até ao Capitólio com ele, como é da tradição. Uma quinta excepção: quando Gerald Ford tomou posse, em 1974, já o antecessor, o impugnado Richard Nixon, tinha partido de Washington.A norma é que o Presidente eleito vá até à Casa Branca e depois se desloque ao Capitólio com o Presidente cessante. A tomada de posse acontece pelo meio-dia (conferida pelo presidente do Supremo Tribunal, seguida do discurso inaugural. (Desde 1937, o vice-presidente toma posse na mesma ocasião). A fórmula actual do juramento, o Artigo 2 da Primeira Secção da Constituição, é seguida desde 1889 e começa com as famosas palavras: "Eu, fulano e tal..., juro solenemente executar com fidelidade o cargo de Presidente dos Estados Unidos, e com o melhor das minhas capacidades preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos."Em 1789, na primeira tomada de posse de todas, George Washington terá juntado as palavras: "So help me God." Muitas vezes os Presidentes têm escolhido para tomar posse uma Bíblia: há três anos, Obama usou uma que tinha pertencido a Martin Luther King. O hino Hail to the Chief é interpretado pela Banda da Armada e uma salva de 21 tiros é disparada.Até 1897, com William McKinley, o discurso inaugural era feito antes do juramento, mas ele consagrou a alteração. Já houve 54 discursos de 37 Presidentes, com o mais pequeno a ser o da segunda tomada de posse de George Washington (apenas 135 palavras) e o mais longo (8.495 palavras) o de William Harrison em 1841.Desde 1953 é tradicional que o momento seguinte à tomada de posse seja um banquete oferecido pelos líderes do Congresso, no qual já não estão presentes o Presidente nem o vice-presidente cessantes. Outra tradição, desde 1805 com Jefferson, é o desfile – com parte do percurso cumprida a pé– entre o Capitólio e a Casa Branca, pela Pennsylvania Avenue (só Reagan, em 1985, não o cumpriu, porque o gelo na estrada o tornou impossível). Depois da chegada à Casa Branca, os novos Presidente e vice-presidente instalam-se num palanque montado no Relvado Norte, de onde assistem à chamada Parada Inaugural, que reúne forças militares e representantes civis de todos os Estados.É uma tradição que remonta à segunda tomada de posse de Jefferson, em 1805, quando ele fez o percurso a cavalo e foi acompanhado por marinheiros e músicos, a pé. Há alguns marcos nesta parada: a de 1865 foi a primeira a admitir a participação de negros; a de 1917 permitiu mulheres; e a de 2009 representações de gays e lésbicas. Outra tradição é o serviço religioso na Catedral Nacional de Washington (em geral no dia a seguir à tomada de posse).Outra tradição muito seguida pelo público é a dos bailes inaugurais. O primeiro foi em 1789, em Nova Iorque, uma semana depois da tomada de posse de Washington. Vinte anos depois, Dolley, a mulher do Presidente Madison, organizou um baile num hotel de Washington para o qual pôs à venda 400 bilhetes a 4 dólares cada. Desde aí o número de bailes multiplicou-se, com vários organizadores a reclamarem a presença do novo Presidente (o máximo de eventos com um selo oficial foi de 14, a assinalar o início do segundo mandato de Bill Clinton). Com Obama, em 2009, houve 10 bailes "oficiais" e mais de 120 acontecimentos do género em toda a cidade.Em várias ocasiões os bailes foram cancelados. Em 1853, Franklin Pierce chorava a morte recente do filho; em 1913, Woodrow Wilson quis simplesmente dar uma imagem de austeridade, tal como Harding em 1921. Entre 1933 e 1949, os ventos de guerra foram pretexto para cancelar tais eventos. Só com Harry Truman, em 1949, a tradição regressou.