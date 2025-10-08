Mariana Mortágua confirma que vai pagar custos do regresso de Israel

Apesar de assumir as despesas, a líder bloquista afirmou: "Um governo decente mandaria a fatura ao genocida".

Os quatro ativistas nacionais detidos em Israel e repatriados no passado fim de semana vão ter de reembolsar os custos de regresso que foram pagos pelo Estado Português. Mariana Mortágua reagiu, assumindo que irá pagar e diz ter comprovado "que há ministros sem espinha".



Mariana Vieira da Silva discursa com o brasão de Portugal ao fundo Tiago Petinga/ LUSA

A viagem de regresso da coordenadora do Bloco de Esquerda, da atriz Sofia Aparício e dos ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves foi paga pelo Estado português por motivos logísticos e o ministro dos Negócios Estrangeiros disse, em declarações à CNN, que foi "enviado pelos serviços consulares o ofício com o valor integral do custo da viagem, um encargo da responsabilidade dos cidadãos que integraram a flotilha". O gabinete de Paulo Rangel não especificou o valor do repatriamento que cada elemento terá de pagar.

Em resposta ao pedido de reembolso, Mariana Mortágua escreveu na rede social X: "O destino era Gaza. Não era Israel, para onde fomos levados ilegalmente. O Governo decidiu imputar o custo a quem levava ajuda humanitária contra o genocídio. Um Governo decente mandaria a fatura ao genocida". A líder bloquista acrescentou ainda que pagaria as custas, provando a existência de "ministros sem espinha".

Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha aterraram no domingo, por volta das 22h30, no aeroporto de Lisboa.