Mariana Mortágua confirma que vai pagar custos do regresso de Israel

Diogo Barreto
Diogo Barreto 09:30
Apesar de assumir as despesas, a líder bloquista afirmou: "Um governo decente mandaria a fatura ao genocida".

Os quatro ativistas nacionais detidos em Israel e repatriados no passado fim de semana vão ter de reembolsar os custos de regresso que foram pagos pelo Estado Português. Mariana Mortágua reagiu, assumindo que irá pagar e diz ter comprovado "que há ministros sem espinha".

A viagem de regresso da coordenadora do Bloco de Esquerda, da atriz Sofia Aparício e dos ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves foi paga pelo Estado português por motivos logísticos e o ministro dos Negócios Estrangeiros disse, em declarações à CNN, que foi "enviado pelos serviços consulares o ofício com o valor integral do custo da viagem, um encargo da responsabilidade dos cidadãos que integraram a flotilha". O gabinete de Paulo Rangel não especificou o valor do repatriamento que cada elemento terá de pagar.

Em resposta ao pedido de reembolso, Mariana Mortágua escreveu na rede social X: "O destino era Gaza. Não era Israel, para onde fomos levados ilegalmente. O Governo decidiu imputar o custo a quem levava ajuda humanitária contra o genocídio. Um Governo decente mandaria a fatura ao genocida". A líder bloquista acrescentou ainda que pagaria as custas, provando a existência de "ministros sem espinha".

Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha aterraram no domingo, por volta das 22h30, no aeroporto de Lisboa.

Tópicos Genocídio Logística Israel Mariana Mortágua Governo da República Portuguesa Bloco de Esquerda
