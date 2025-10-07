Sábado – Pense por si

Frank Tétart: “A perceção atual é que a identidade está ameaçada pela imigração”

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

Investigador e autor do livro "Atlas das Religiões" considera que o crescimento da direita radical na Europa é uma revolta identitária e que vai haver tantos muçulmanos quanto cristãos em 2060 —, mas estarão secularizados.

Como podem as democracias ganhar guerras? É uma evidência ganhar algumas, é um caso de sobrevivência, mas o como parece difícil de encontrar. Frank Tétart, investigador em Identidade, Poder e Geopolítica, autor de Atlas das Religiões, obra traduzida este ano para o português pela Guerra e Paz, esteve na Leadership Summit Portugal para tentar responder àquela pergunta. É um otimista: a união será a chave da relevância.

Tópicos Conflito guerra e paz Defesa Política Guerra União Europeia Hungria Frank Tétart Polónia Portugal Segunda Guerra Mundial
