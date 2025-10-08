Lecornu assinala "vontade partilhada" de que França tenha um Orçamento

“Esta noite irei ao Eliseu apresentar ao Presidente da República as soluções que estão sobre a mesa”, indicou. "Isto, se pudermos encontrar soluções", ressalvou

Sébastien Lecornu, primeiro-ministro demissionário de França, disse esta manhã de quarta-feira que as conversas que manteve com diversos partidos mostram uma "vontade partilhada" de que exista um Orçamento do Estado aprovado até final do ano.



Lecornu quer Orçamento aprovado até 31 de dezembro

Isso, acrescentou, reduz a possibilidade de que haja uma dissolução do Parlamento e eleições antecipadas.

Lecornu revelou ainda que existe uma "convergência" para um défice inferior a 5% em vez dos 4,7% que o Governo pretendia. O ainda primeiro-ministro gaulês assegurou que os ministros que tomaram posse domingo e passaram a demissionários na segunda-feira, não receberão a indemnização correspondente a três meses de salário.

“Esta noite irei ao Eliseu apresentar ao Presidente da República as soluções que estão sobre a mesa”, indicou. "Isto, se pudermos encontrar soluções", ressalvou

As palavras de Lecornu refletiram-se de imediato nos mercados, principalmente no da dívida. Os juros da dívida francesa a 10 anos recuam 4,2 pontos base para os 3,525%, mínimo desde sexta-feira, a última sessão antes da nova crise política em França.