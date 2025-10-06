Sábado – Pense por si

06 de outubro de 2025 às 23:05Associated Press

“A nossa única falha foi a humanidade”: Eurodeputada detida na flotilha humanitária de Gaza critica Israel no Parlamento Europeu

A eurodeputada Benedetta Scuderi denunciou a detenção e o tratamento recebido por parte das autoridades israelitas, depois de participar na flotilha humanitária Global Sumud, intercetada ao largo de Gaza. Scuderi acusou Israel de violar o direito internacional e marítimo ao impedir a chegada de ajuda à população palestiniana.

