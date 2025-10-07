Sábado – Pense por si

Ativistas da flotilha vão ter de pagar viagem de regresso a Portugal

SÁBADO
18:52
Governo já enviou a conta a Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves, que não sabiam que teriam despesa.

Os quatro ativistas portugueses que integraram a flotilha humanitária até Gaza e que foram detidos pelas forças israelitas vão ter de pagar a viagem de regresso a Portugal. A informação foi confirmada ao CM pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que já enviou a conta a Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves. 

Ativistas regressam a Portugal após viagem da flotilha e são recebidas com flores
Ativistas regressam a Portugal após viagem da flotilha e são recebidas com flores RUI MINDERICO/LUSA

