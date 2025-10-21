JD Vance está em Israel para tentar reforçar o cessar-fogo em Gaza

Vice-presidente dos EUA vai encontrar-se com as famílias dos reféns cujos corpos ainda estão retidos em Gaza e com alguns dos reféns vivos que foram libertados na semana passada.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, chegou esta terça-feira a Israel na tentativa de tentar reforçar o frágil cessar-fogo em Gaza. Desde que o plano de paz de Trump foi aceite por Israel e pelo Hamas que a vida no enclave tem oscilado entre a violência, os ataques israelitas e a esperança de uma paz a longo prazo.



JD Vance tenta reforçar cessar-fogo em Gaza após encontro com Netanyahu em Israel Nathan Howard/Pool Photo via AP

JD Vance vai reunir-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e deverá permanecer na região até quinta-feira. Assim que chegou a solo israelita o vice-presidente reuniu, ainda no aeroporto, com o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e com Jared Kushner, ex-assessor da Casa Branca e genro do presidente Donald Trump.

Este terça-feira à noite vai realizar-se uma conferência de imprensa e, depois disso, JD Vance deverá encontrar-se com as famílias dos reféns cujos corpos ainda estão retidos em Gaza e com alguns dos reféns vivos que foram libertados na semana passada.

Um dos principais pontos de tensão entre Israel e o Hamas tem sido a dificuldade de devolver os corpos dos reféns israelitas mortos, o Hamas tem argumentado que muitos deles estão debaixo dos escombros. Esta terça-feira, Telavive conseguiu identificar mais um refém, Tal Haimi, e o principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya, garantiu que o grupo continua determinado em implementar o acordo para garantir que a guerra “acabe de uma vez por todas”

Tal Haimi, 42 anos, foi morto e sequestrado durante o ataque de 7 de Outubro no kibutz Nir Yitzhak, na fronteira com Gaza. Neste momento já foram devolvidos treze corpos e Israel ainda aguarda que sejam entregues os restos mortais de quinze reféns.