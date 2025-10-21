Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de outubro de 2025 às 12:13

“Um cessar-fogo não é uma licença para nos atacar”: Netanyahu diz que vai eliminar poder militar e governamental do Hamas

Israel atacou o grupo palestiniano com 153 toneladas de bombas em dezenas de alvos ao longo da Faixa de Gaza, eliminando “muitos terroristas”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana