"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro. Será justo chamar fascista ao candidato brasileiro? Jaime Nogueira Pinto, Irene Flunser Pimentel e João Pereira Coutinho respondem.

"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência do Brasil, que está na frente das sondagens da segunda volta. Do petista Fernando Haddad, o seu rival na corrida ao Planalto, ao lendário fundador dos Pink Floyd Roger Waters, passando por protestos e opiniões em solo brasileiro e português, já se tornou comum relacionar Bolsonaro aos generais que lideraram a ditadura militar brasileira e até aos fascistas clássicos que marcaram o século XX, como Benito Mussolini e Adolf Hitler. Mas será que é justo chamar fascista ao candidato brasileiro? A questão é mais complexa do que aparenta.



Nenhum dos três especialistas ouvidos pela SÁBADO consideram Jair Bolsonaro fascista - no sentido rigoroso da palavra, pelo menos. Tanto os politólogo João Pereira Coutinho e Jaime Nogueira Pinto, que desenvolveu a temática em "Bárbaros e Iluminados" (2007) e "A Direita e as Direitas" (publicado em 1997 e reeditado este ano), como a historiadora Irene Flunser Pimentel, consagrada estudiosa do Estado Novo, encontram traços da ideologia no percurso do capitão, que desde há 25 anos tem elogiado a ditadura militar brasileira no contexto da Guerra Fria. Contudo, não o apelidam de fascista (encontrará uma definição para a ideologia mais abaixo).



Aliás, Flunser Pimentel não sabe se Bolsonaro tem sequer "alguma 'cartilha' ou pensamento ideológico". Como classificar o candidato do PSL? "De extrema-direita, apoiante de ditadura, seja militar ou dele próprio, xenófobo, sexista, homofóbico, racista e adepto da violência ditatorial." "E isso chega-me para o considerar um perigo. Não preciso de o considerar fascista, mas também não me ergo contra essa definição, pois é suficientemente caracterizadora", atira a especialista.



Nogueira Pinto salienta que, salvo algumas excepções, Bolsonaro "não é um teórico". "É um reaccionário porque reage ao que está e um revolucionário porque se opõe ao sistema instalado, e como todos os revolucionários é uma personalidade extrema, por vezes chocante", atira. O candidato surge num "movimento popular alternativo nascido da revolta das classes médias e parte das classes populares brasileiras" contra a corrupção petista. É uma das maiores consequências pós-Lava Jato.



Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades

Apesar da "história não se repetir" e de vivermos em "diferentes contextos e da acção de pessoas diversas", Flunser Pimentel diz que há actualmente "matrizes idênticas" ao que se passava nos anos 20 e 30. "Vivemos num mundo globalizado e Trump ou Bolsonaro não são Hitler ou Mussolini. Mas há aspectos idênticos, desde logo o fracasso do centro, a desunião da esquerda, o apoio da direita conservadora", concretiza.



A historiadora consegue encontrar traços dos regimes fascistas do século XX em Bolsonaro e "na actual vaga autoritária", referindo-se a lideres como Donald Trump ou Viktor Orbán: "America First, Brasil primeiro, xenofobia, fecho de portas a migrantes e refugiados". E paramilitarismo miliciano? "É só esperar", comenta. "Até a luta contra a corrupção, que é generalizada no espectro político brasileiro, tanto quanto sei, e é uma das bandeiras actuais de Bolsonaro, já foi muito usada no século XX, e para abrir caminho a uma corrupção própria – e bem maior - do poder autoritário."



Irene Flunser Pimentel acredita que a actual extrema-direita também "irá tentar destruir conquistas actuais, que nem sequer existiam em grande parte do século XX", como é o caso da despenalização do aborto, o casamento no mesmo sexo, as acção de discriminação positiva.



Também o politólogo e escritor Jaime Nogueira Pinto reconhece algumas características do fascismo no candidato do PSL. "O nacionalismo, o Brasil em primeiro lugar e os valores familiares e justicialistas contra uma esquerda farisaica, oligárquica e globalista, corrompida e corruptora", descreve à SÁBADO.



No entanto, o politólogo diz que há duas diferenças importantes face à ideologia: o projecto de Bolsonaro é ultra-liberal na economia e não faz teorização antidemocrática. "Embora haja elementos anti-globalistas na sua equipa, Bolsonaro entregou a área económico-financeira a um liberal, Paulo Guedes. A tensão entre liberais e proteccionistas vai ser importante. Mas Bolsonaro não faz qualquer teorização antidemocrática", defende Nogueira Pinto. "Desde que a esquerda radical, (...) usa 'fascista' como insulto, como sinónimo de 'mau da fita' política, a palavra serve para tudo e não serve para nada e já perdeu o sentido original", acrescenta.



Para o cientista político João Pereira Coutinho, também colunista na Folha de São Paulo, Bolsonaro é apenas "uma cabeça tosca que confunde uma sociedade política moderna com uma caserna". "No sentido rigoroso da palavra, não é: o fascismo foi uma expressão política historicamente situada, que não se repete. O que Jair Bolsonaro tem é uma concepção violenta e autoritária da política, polvilhada por um nacionalismo sentimental e um anti-pluralismo visceral e genuíno", atira.



O que é o facismo?



Quem estuda o fascismo, sabe que a mera definição do conceito é uma tarefa complexa . "É de tal forma uma questão teórica e conceptual que já foi abundantemente debatida na historiografia da Europa (e não só) do século XX, que não posso definir em poucas palavras", admite a historiadora Irene Pimentel.



Para começar, houve muitas versões do fascismo no século XX em vários países, da Itália à Alemanha, passando pelo Chile e o Brasil. "Para definir o conceito, foram procuradas entre os vários regimes que pulularam na Europa dos anos 30 e 40, nomeados à semelhança do primeiro, de Mussolini na Itália, na certeza de que também entre eles haveria diferenças, muitas vezes essenciais. Por exemplo, o nazismo alemão, devido à sua essência anti-semita racial e de extermínio até foi colocado fora do conceito de fascismo, por alguns", acrescenta a especialista em Estado Novo. É por isso que João Pereira Coutinho diz à SÁBADO que "não existe uma única definição de fascismo".



Não são apenas os académicos que colocam esta questão. No dia seguinte à primeira volta da eleição brasileira, no dia 8 de Outubro, a página sobre "Fascismo" foi a mais vista na Wikipédia de língua portuguesa, com 205.844 visitas. Só na primeira quinzena deste mês, foi vista mais de um milhão de vezes. Já no Google, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, uma das perguntas mais pesquisadas relacionadas com Jair Bolsonaro foi "O que é fascismo?". Em Portugal, o "Nazismo" é o nono tópico mais relacionado em pesquisas sobre o candidato do PSL.



Simplificando, através de palavras de João Pereira Coutinho, "é um movimento revolucionário anti-iluminista, anti-comunista, anti-capitalista, anti-parlamentarista e anti-liberal, defendendo um Estado totalitário, ultranacionalista, imperialista e, posteriormente, racista. Tudo sob a condução do líder, encarnação suprema da cultura e da nação".



Este movimento e ideologia política surgiu durante e após a Primeira Guerra Mundial, em Itália, embora as suas raízes intelectuais estejam na centúria anterior. "O fascismo foi uma tentativa histórica de juntar duas correntes de pensamento muito importantes do século XIX – o nacionalismo e o socialismo –, correntes que até então apareciam contrapostas", acrescenta Jaime Nogueira Pinto à explicação.



O primeiro regime fascista nasceu em Itália, liderado por Benito Mussolini, "um militante socialista da esquerda radical e internacionalista, convertido ao nacionalismo pela Grande Guerra", descreve Nogueira Pinto. "Mussolini elaborou uma doutrina e um regime que reuniam características nacionais e sociais. A negociação do poder com a Monarquia, o Exército, a Igreja e a burguesia italiana, que a oposição ao Comunismo lhe impôs, temperou o radicalismo revolucionário inicial", explicou.



O regime fascista seguiu uma teoria sistemática e revolucionária do Estado e da Sociedade, como conclui o autor de "Bárbaros e Iluminados". "Na prática, foi nacionalista, autoritário, dirigista, justicialista. E era declaradamente não-democrático e monopartidário. Durou, em Itália, de 1922 a 1945 e teve réplicas e seguidores em vários países da Europa e do mundo", concretizou.



Em suma, pegando na longa explicação de Irene Pimentel, "são regimes populistas, anticomunistas, anti-socialistas, anti-democráticos e anti-liberais, muitas vezes corporativistas, adversários da luta de classe e do movimento operário, que proíbem toda a actividade política sindical e partidária." "São ditaduras que funcionam com polícia política, milícias paramilitares, censura e com um único partido estatal, liderança mais ou menos carismática. São ultra-nacionalismo com aspirações palingenéticas (de regeneração), com desejos de criação de um 'homem novo'. Há fascismo mais expansionistas que outros, caso da Alemanha de Hitler, funcionando todos com o apoio das Forças Armadas. Por vezes, têm o apoio da Igreja católica. São regimes racistas e xenófobos, que contam – pelo menos inicialmente – com o apoio da direita conservadora. São regimes que amordaçam a imprensa livre e capturam o aparelho judicial, bem como as Forças Armadas."



Quando os brasileiros tentaram imitar os fascistas europeus



Jair Bolsonaro também está longe do integralismo brasileiro, movimento nacionalista criado em 1932, "de forte cunho tradicionalista, ainda com raízes no próprio Integralismo Lusitano e com as influências dos fascismos europeus", como descreve Jaime Nogueira Pinto.



Fundado por Plínio Salgado, escritor modernista, jornalista e político, o movimento chegou a ter mais de um milhão de filiados, entre eles muitos intelectuais e académicos, como Augusto Frederico Schmidt e José Lins do Rego. Até um jornalista brasileiro diz que conheceu Vinícius de Morais "camisa-verde", facto esse que o poeta e compositor nega numa entrevista dada em 1979. O movimento foi proibido por Gertúlio Vargas em 1937, após a criação do Estado Novo brasileiro, ditadura presidencialista também conhecida por Era Vargas.



"Há a distância do tempo e também – e ainda mais – a distância entre um movimento político estruturado intelectualmente e um movimento popular alternativo nascido da revolta das classes médias e parte das classes populares brasileiras. Como o centro político – direita e esquerda – foi arrastado na leva dos negócios e do tráfico de influências, o candidato Bolsonaro, com o seu discurso directo e claro, por vezes mesmo brutal, foi quem respondeu ao desafio e empolgou os brasileiros", explicou o politólogo.



"Os 'camisas verdes' no Brasil tentavam imitar os fascismos europeus: no corporativismo, no estatismo, no nacionalismo e até no anti-semitismo. Basta ler o programa económico ultra-liberal do candidato para o desqualificar como um integralista", referiu João Pereira Coutinho. Já Irene Pimentel não crê que "se possa falar de 'bolsonarismo' ideológico", logo frisa que não há comparação possível.



"O voto desesperado" por Jair Bolsonaro



Este domingo, cerca de 147,3 milhões de brasileiros são chamados às urnas para decidir quem será o próximo Presidente do Brasil, numa segunda volta disputada por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.



Depois de ser o homem vais votado no Brasil, com cerca de 49 milhões de brasileiros, Jair Bolsonaro tem mantido a vantagem sobre o seu rival na segunda volta, Fernando Haddad, segundo as sondagens. De acordo com a mais recente análise da Datafolha, Bolsonaro terá 55% das intenções de voto, ficando 10 pontos percentuais à frente de Haddad, que segue com 45%. Contudo, estes mesmos dados mostram também que o "capitão" tem vindo a perder terreno para o candidato do Partido dos Trabalhadores.



"O Brasil estará mais ou menos dividido ao meio", comenta a historiadora Irene Pimentel. "Se ele ganhar, e as sondagens assim o indicam, até porque não vejo as condições no Brasil actual para que haja um volte-face como nas eleições presidenciais entre Mário Soares e Freitas do Amaral, iniciar-se-á uma nova etapa na História do Brasil, que não será bonita de se ver, pela exclusão e violência", comenta. "Mas, como já disse, sem precisar de insultá-los, responsabilizo todos e cada um dos votantes em Bolsonaro pela tragédia que se avizinha", diz ainda a especialista.



Será que quem vota em Bolsonaro tem consciência no que está a votar? "O voto em Bolsonaro é um voto desesperado. Sim, haverá um núcleo duro que acredita mesmo no homem como salvador da pátria. Há malucos para tudo. Mas a maioria vota para rejeitar o PT. Para rejeitar a corrupção endémica, o desastre económico – e até as medidas iliberais (controlo do judiciário, controlo da comunicação social) que o PT defende no seu programa eleitoral. Para afastar o PT, desconfio que a maioria dos brasileiros até votaria no Sinhozinho Malta. Aliás, pensando bem, Bolsonaro é uma espécie de Sinhozinho Malta", comenta João Pereira Coutinho.



Já Jaime Nogueira Pinto, que também acredita na vitória de Jair Bolsonaro, diz que "o povo quando votou no PT também não tinha consciência do que é que estava a votar". "Era mais difícil de imaginar que podia dar no que deu: Lula, as promessas de Lula, o passado de Lula, a retórica de Lula eram de sonho, eram encantadores. Lula arrastava multidões. Bolsonaro, pelo menos, parece não enganar ninguém e ter a vantagem de dizer ao que vem. É difícil que se revele pior do que o pintam", concretiza.



Para o politólogo, "estes fenómenos ou furacões políticos têm sempre essa mistura de recusa e de adesão" "Hitler teve grande adesão porque se tornou o símbolo da rejeição de Versalhes e da humilhação da Alemanha e porque era uma alternativa tanto à esquerda comunista – vista com medo e repulsa pelos alemães, que sabiam dos horrores do comunismo na Rússia – como à direita conservadora e capitalista", exemplificou.



Contudo, Jaime Nogueira Pinto acredita que Bolsonaro vai ficar mais moderado. "Os apoios alargados que vai tendo têm vindo a moderá-lo e irão moderá-lo mais ainda e, depois, o Brasil tem instituições nacionais e federais fortes. É o mesmo que com Trump. Foi eleito há dois anos e, ao contrário do que é anunciado todos os dias, as instituições continuam de pé nos Estados Unidos", diz.



Irene Pimentel tem receio do futuro: "Oxalá não se desencadeie uma guerra civil, embora pense que não, pois as armas estão apenas de um lado – das Forças Armadas, cujo papel aliás na Ditadura brasileira não foi nem elaborado, nem punido como o deveria ter sido, pela tortura e assassinatos dos quais foram autoras."



"Fascistas, autoritários ou totalitários não chegam ao poder exclusivamente com 'marchas sobre Roma' ou golpes de Estado militares, como se sabe, são por vezes eleitos", conclui a historiadora.