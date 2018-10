Urnas já abriram no Brasil (e em Portugal). Brasileiros escolhem o próximo presidente

As urnas já abriram nalguns estados e os brasileiros começam a ditar a sua decisão no boletim de voto.

As urnas já abriram nalguns estados e os brasileiros começam a ditar a sua decisão no boletim de voto. Joel Santana foi o primeiro eleitor do país em Fernando de Noronha, às 08h00 (horário local, 11h00 em Lisboa).



De acordo com o jornal Globo, terá chegado ao local de votação 23 horas e 45 minutos antes de as urnas abrirem. Cerca de 147,3 milhões de brasileiros são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo Presidente do Brasil, numa segunda volta disputada por Jair Bolsonaro (extrema-direita) e Fernando Haddad (esquerda).



Por cá, os brasileiros residentes em Portugal também já começaram a votar. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, os eleitores escolhem entre Bolsonaro e Haddad.



També já votou Michel Temer, o actual presidente do Brasil, poucos minutos das 08h00 em São Paulo. "A transição do governo vai ser tranquila e que já está organizada", garante.



Além da corrida ao cargo de Presidente, os brasileiros terão também de escolher os próximos representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais que não ficaram definidos na primeira volta, que se realizou a 7 de outubro.



As urnas de voto foram abertas pelas 08h00 locais de cada estado (a partir das 11h00 em Lisboa) e têm o seu encerramento previsto para as 17h00 de cada fuso horário. As últimas urnas eletrónicas a fechar serão no Estado do Acre, às 22h00 em Lisboa.