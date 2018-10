A mensagem e reflexão política é idiossincrática dos Pink Floyd e de Roger Waters. Basta pensar em grandes temas da banda, como When the Tigers Broke Free (sobre a guerra) ou Run Like Hell (sobre o nazismo). Num Brasil dividido em época de eleições, Roger Waters voltou a trazer a vertente política que caracteriza os Pink Floyd e a sua carreira a solo para o palco Allianz Parque e provocou reacções adversas na plateia.

No concerto de abertura da tournée Us + Them (que retira o seu nome à música homónima do álbum The Dark Side of the Moon de 1973), o ex-integrante da banda britânica escreveu numa tela com metros de altura e 14 de largura, localizado no fundo do palco, que "O neofascimo está em ascensão" e identificou aqueles que considera ser culpados pelo fenómeno. Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL à presidência do Brasil, é um deles.





A opinião de Waters dividiu a plateia, escreve O Estadão, o jornal brasileiro. Ouviram-se coros de "Ele não, ele nunca", seguidos de perto de "Fora PT". O artista foi simultaneamente aplaudido e vaiado pelo público numa reacção mista de emoções.





Roger Waters acaba de botar o fdp do bolsonaro como neo-fascista no telão do show.



Ídolo. — Anderson Oliveira (@mundodeandy) 10 de outubro de 2018





Além de Bolsonaro no Brasil, o músico acusou ainda Donald Trump nos Estados Unidos; Viktor Orbán na Hungria; Marine Le Pen na França; Sebastian Kurz na Áustria; Nigel Farage no Reino Unido; Kaczynski na Polónia; e Vladimir Putin na Rússia.

Antes do "golpe final" no concerto de terça-feira, Roger Waters já tinha chocado os fãs brasileiros com Another Brick in the Wall acompanhada por 12 pessoas encapuzadas a representar reféns do Estado Islâmico e prestes a ser decapitadas. Depois da música terminar, é revelado que são todas crianças brasileiras.

Na música Pigs, o músico voltou a mencionar Trump, mostrando na tela a frase "Donald Trump é um porco". Money foi interpretada de seguida, criticando Trump novamente e mostrando os líderes europeus Theresa May e Emmanuel Macron.





"Eu menciono sempre os direitos humanos porque acredito neles", começou por dizer Roger Waters no final do concerto. "Os brasileiros têm uma eleição importante daqui a três semanas. Eu sei não tenho nada a ver com isso, mas sou contra o ressurgimento do fascismo no mundo. E como defensor dos direitos humanos, posso protestar pacificamente de acordo com a lei", defendeu o músico, citado pelo site G1. "Eu preferia não viver sob as regras de alguém que acredita que a ditadura militar é uma coisa boa", frisou.