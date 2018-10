"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro. O politólogo Jaime Nogueira respondeu às questões da SÁBADO sobre fascismo.

"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência do Brasil, que está na frente das sondagens da segunda volta. Aliás, no dia seguinte à primeira volta da eleição brasileira, no dia 8 de Outubro, a página sobre "Fascismo" foi a mais vista na Wikipédia de língua portuguesa, com 205.844 visitas. Mas será que é justo chamar fascista ao candidato brasileiro?



O politólogo Jaime Nogueira, que desenvolveu a temática em "Bárbaros e Iluminados" (2007) e "A Direita e as Direitas" (publicado em 1997 e reeditado este ano), respondeu às questões da SÁBADO.



- Como definiria o fascismo? Considera Bolsonaro fascista?



O fascismo foi uma tentativa histórica de juntar duas correntes de pensamento muito importantes do século XIX – o nacionalismo e o socialismo –, correntes que até então apareciam contrapostas. Pensadores franceses, como Maurice Barrés, Édouard Drumont e, sobretudo, Georges Sorel, tinham pensado essa síntese, mas quem a levou por diante e a "baptizou" foi Benito Mussolini, um militante socialista da esquerda radical e internacionalista, convertido ao nacionalismo pela Grande Guerra. Mussolini elaborou uma doutrina e um regime que reuniam características nacionais e sociais. A negociação do poder com a Monarquia, o Exército, a Igreja e a burguesia italiana, que a oposição ao Comunismo lhe impôs, temperou o radicalismo revolucionário inicial.



O regime fascista seguiu uma teoria sistemática e revolucionária do Estado e da Sociedade. Na prática, foi nacionalista, autoritário, dirigista, justicialista. E era declaradamente não-democrático e monopartidário. Durou, em Itália, de 1922 a 1945 e teve réplicas e seguidores em vários países da Europa e do mundo.



Que tem isto que ver com Jair Bolsonaro? O que eu vejo de comum é o nacionalismo, o Brasil em primeiro lugar e os valores familiares e justicialistas contra uma esquerda farisaica, oligárquica e globalista, corrompida e corruptora. Mas embora haja elementos anti-globalistas na sua equipa, Bolsonaro entregou a área económico-financeira a um liberal, Paulo Guedes. A tensão entre liberais e proteccionistas vai ser importante. Mas Bolsonaro não faz qualquer teorização antidemocrática. Não é, de resto, um teórico; é um reaccionário porque reage ao que está e um revolucionário porque se opõe ao sistema instalado, e como todos os revolucionários é uma personalidade extrema, por vezes chocante.



2. Quais as diferenças com o fascismo?



Não, não o considero fascista … De resto, desde que a esquerda radical, e quem gosta de andar à boleia da esquerda radical, usa "fascista" como insulto, como sinónimo de "mau da fita" política, a palavra serve para tudo e não serve para nada e já perdeu o sentido original. Mas podemos sempre recorrer ao "fascistómetro", aparelho que, como observou a Helena Matos no Observador, mede o grau de heresia e de maldade de uma criatura ou de uma ideia.



Houve uma modalidade específica de fascismo que não coincidiu com o fascismo italiano – que foi o nacional-socialismo alemão, etnocêntrico e racista. É essa a imagem que se pretendeu e pretende colar a todo o fascismo e mesmo a todos os regimes autoritários e até a toda a direita. O comunismo, que nas suas versões soviética e chinesa matou e torturou muito mais gente e durou muito mais tempo que o fascismo, parece manter sempre uma miraculosa virgindade de ideologia generosa e igualitária (e enganosa e irrealista), eternamente a caminho do homem novo e do paraíso na terra, agora em versão gourmet, por entre mortos e feridos e terra queimada.



Dá que pensar. Não há dúvida de que na batalha semântica a esquerda ganhou. Se esta entrevista fosse sobre Haddad, por exemplo, não me perguntaria, a mim ou a quem quer que fosse, se o considerava comunista, que traços de totalitarismo lhe encontrava, se havia actualmente um neo-estalisnismo ou um neo-maoismo ou um proto-trotskismo e em que é que se distinguiam do comunismo clássico. Por isso a esquerda ganhou aí, conseguiu contaminar o discurso, que é uma maneira de condicionar as mentalidades e de determinar quem são os maus e os bons da História. Mas está a começar a perder agora. Sobretudo na batalha dos votos.



O fascismo – o fascismo italiano e os movimentos dele derivados entre as duas guerras – eram, na teoria e na prática, anti-democráticos. E só o nacional-socialismo chegou ao poder por via eleitoral.



Os movimentos a que o sistema – e sobretudo a esquerda – chama "fascistas", os movimentos nacionalistas-populares ou nacionais populistas, têm como características principais o nacionalismo político e a defesa da independência e da identidade nacional; a rejeição da globalização radical ou fundamentalista que desindustrializou a Europa e os Estados Unidos; o controlo – e não a rejeição – da imigração culturalmente diferente; a defesa dos valores religiosos, familiares e de uma ética tradicional judaico-cristã contra o abuso de minorias intelectuais que, em nome da defesa dos "direitos das minorias", pretendem alterar a natureza das coisas e das sociedades.



3. A que distância está da ideologia?



O sucesso de Jair Bolsonaro está profundamente ligado à corrupção e à cleptocracia (embrulhadas em retórica igualitária) da esquerda pêtista – uma esquerda afastada do povo, dedicada a micro-causas, deslumbrada com o dinheiro e agarrada ao poder –. A insegurança no Brasil – com mais de 62.000 homicídios em 2016 – é também determinante para o seu sucesso. E também a afirmação da nação e dos valores familiares e religiosos, essenciais para o povo mas desprezados pelas elites intelectuais e pela chamada esquerda caviar, levianamente entretida em jogos de desconstrução.



4. A que distância está Bolsonaro do integralismo brasileiro?



Há a distância do tempo e também – e ainda mais – a distância entre um movimento político estruturado intelectualmente e um movimento popular alternativo nascido da revolta das classes médias e parte das classes populares brasileiras. Como o centro político – direita e esquerda – foi arrastado na leva dos negócios e do tráfico de influências, o candidato Bolsonaro, com o seu discurso directo e claro, por vezes mesmo brutal, foi quem respondeu ao desafio e empolgou os brasileiros. que não se revêm na trapalhice pêtista. Porque a escolha é entre Bolsonaro e Haddad. Por isso ganhou a primeira volta e é natural que seja, no dia 29 de Outubro, o Presidente Eleito do Brasil.



O integralismo, Acção Integralista Brasileira (AIB), era um movimento nacionalista, de forte cunho tradicionalista, ainda com raízes no próprio Integralismo Lusitano e com as influências dos fascismos europeus. Teve muitos intelectuais e académicos como Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale. Chegou a ter mais de um milhão de filiados, entre eles Câmara Cascudo, Augusto Frederico Schmidt, Dom Hélder Câmara, José Lins do Rego, Vinícius de Morais. Foi fundado em 1932 e proibido por Gertúlio Vargas em 1937.



5. O povo que vota Bolsonaro tem consciência no que está a votar?



O povo quando votou no PT também não tinha consciência do que é que estava a votar, e era mais difícil de imaginar que podia dar no que deu: Lula, as promessas de Lula, o passado de Lula, a retórica de Lula eram de sonho, eram encantadores. Lula arrastava multidões. Bolsonaro, pelo menos, parece não enganar ninguém e ter a vantagem de dizer ao que vem. É difícil que se revele pior do que o pintam.



Estes fenómenos ou furacões políticos têm sempre essa mistura de recusa e de adesão: Hitler teve grande adesão porque se tornou o símbolo da rejeição de Versalhes e da humilhação da Alemanha e porque era uma alternativa tanto à esquerda comunista – vista com medo e repulsa pelos alemães, que sabiam dos horrores do comunismo na Rússia – como à direita conservadora e capitalista. A mistura de inovação-tradição do programa da NSDAP, a recuperação da economia, foram também importantes. As perseguições, os campos de concentração, o genocídio, vieram mais tarde. Tal como outras chekas, purgas e gulags. Em Janeiro de 1933, a única alternativa a Hitler – que tinha o partido mais votado e com mais lugares no Parlamento – era suspender a Constituição, proibir os partidos políticos e governar em Ditadura com o apoio do Exército. Foi uma solução que chegou a ser cogitada e estudada pelo presidente Hindemburgo e, dizia-se que aconselhada por Carl Schmitt, entre outros. Mas receou-se que viesse dar lugar à Guerra Civil. Fez-se então uma opção dentro do sistema. As instituições de Weimar eram frágeis e, uma vez no poder, Hitler executou rapidamente o programa que já desde Mein Kampf tinha vindo a expor. O "processo de intenções" que se quer fazer a Bolsonaro não é o mesmo. Os apoios alargados que vai tendo têm vindo a moderá-lo e irão moderá-lo mais ainda e, depois, o Brasil tem instituições nacionais e federais fortes. É o mesmo que com Trump. Foi eleito há dois anos e, ao contrário do que é anunciado todos os dias, as instituições continuam de pé nos Estados Unidos.



6. Acha que Bolsonaro vai ganhar?



Penso que sim. Com a diferença da primeira volta e as projecções para a segunda, tudo indica que Bolsonaro ganhará.