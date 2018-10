"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro. O politólogo João Pereira Coutinho respondeu às questões da SÁBADO sobre fascismo.

"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência do Brasil, que está na frente das sondagens da segunda volta. Aliás, no dia seguinte à primeira volta da eleição brasileira, no dia 8 de Outubro, a página sobre "Fascismo" foi a mais vista na Wikipédia de língua portuguesa, com 205.844 visitas. Mas será que é justo chamar fascista ao candidato brasileiro?





O politólogo João Pereira Coutinho respondeu às questões da SÁBADO.

Não existe uma única definição de fascismo, Mas, simplificando muito, podemos dizer que o fascismo foi um movimento e uma ideologia políticas, cristalizadas por Benito Mussolini durante e após a Primeira Guerra Mundial, em Itália, embora as suas raízes intelectuais estejam na centúria anterior. É um movimento revolucionário anti-iluminista, anti-comunista, anti-capitalista, anti-parlamentarista e anti-liberal, defendendo um Estado totalitário, ultranacionalista, imperialista e, posteriormente, racista. Tudo sob a condução do líder, encarnação suprema da cultura e da nação.No sentido rigoroso da palavra, não é: o fascismo foi uma expressão política historicamente situada, que não se repete. O que Jair Bolsonaro tem é uma concepção violenta e autoritária da política, polvilhada por um nacionalismo sentimental e um anti-pluralismo visceral e genuíno. Basicamente, é uma cabeça tosca que confunde uma sociedade política moderna com uma caserna.Apesar da sua admiração pela ditadura militar – uma admiração que ele justifica no contexto da Guerra Fria – não creio que ele seja um integralista. Se recuarmos à década de 1930, os "camisas verdes" no Brasil tentavam imitar os fascismos europeus: no corporativismo, no estatismo, no nacionalismo e até no anti-semitismo. Basta ler o programa económico ultra-liberal do candidato para o desqualificar como um integralista.O voto em Bolsonaro é um voto desesperado. Sim, haverá um núcleo duro que acredita mesmo no homem como salvador da pátria. Há malucos para tudo. Mas a maioria vota para rejeitar o PT. Para rejeitar a corrupção endémica, o desastre económico – e até as medidas iliberais (controlo do judiciário, controlo da comunicação social) que o PT defende no seu programa eleitoral. Para afastar o PT, desconfio que a maioria dos brasileiros até votaria no Sinhozinho Malta. Aliás, pensando bem, Bolsonaro é uma espécie de Sinhozinho Malta.