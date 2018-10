Como Edir ajudou Jair

O líder evangélico mais poderoso do país apareceu já na recta final. Mas o candidato de extrema-direita, um católico que se diz cristão para abraçar este eleitorado, tem muitos - e bons - amigos religiosos.

Jair Bolsonaro repete o mesmo slogan desde que se candidatou a vereador no Rio de Janeiro nos anos 80. "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos." O bordão nacionalista e religioso serviu a este capitão na reserva para ir fazendo amigos entre vários líderes religiosos. Mas o apoio de alguns, como o poderoso Edir Macedo, chegou quase à boca das urnas, a oito dias da primeira volta das presidenciais no Brasil.



E a discrição com que o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) anunciou o apoio indicia que este não foi um casamento por amor. A conveniência política, como se verá, foi o maior dos argumentos. E serviu a ambos. No sábado, 29 de Setembro, uma pergunta do gestor imobiliário Antônio Mattos durante um vídeo feito em directo no Facebook arrancou-lhe uma curta resposta: "Queremos saber, bispo, do seu posicionamento sobre a eleição para presidente." Edir respondeu com um sobrenome: Bolsonaro. E nada mais.



O mesmo, diz à SÁBADO o professor universitário Paul Freston, aconteceu com José Wellington, "o chefão da ala principal da Assembleia de Deus, que é muito maior do que a IURD, só não tem o poder mediático" da Igreja de Macedo. Wellington já apoiara o recandidato José Alckmin, do PSDB, noutra eleição. "Dessa vez, ele ficou na resguarda vendo se Alckmin vingava ou não. Quando ficou evidente que não tinha jeito, ele declara apoio a Bolsonaro." A poucos dias das eleições, não havia dúvida de que o candidato de extrema-direita, apoiado pelo Partido Social Liberal (PSL), seria o mais votado (obteve 46,03%) e passaria à segunda volta, que decidirá no dia 28 quem será o próximo Presidente do Brasil. E mais: as sondagens indicavam que era entre os evangélicos que Bolsonaro reunia mais eleitores. "Eles marcaram o apoio a reboque dos outros", diz o professor catedrático de Religião e Política. E "é claro que isso vai influenciar uma certa percentagem de votos". Mas o académico não acredita num carneirismo primário dos fiéis.



Oportunismo mútuo

No caso de Macedo, depois de uma guinada à esquerda quando o Partido dos Trabalhadores, o PT de Lula e Dilma Rousseff, estava no poder (e até teve ministros do seu culto no governo), esta ligação a Bolsonaro significa um regresso a 1989, quando no seu discurso Lula da Silva era "um verdadeiro 'satã'", explicou Rafael Lopez Villasenor num artigo académico sobre a estratégia política da IURD nas presidenciais de 1989, 1994 e 2002.



Depois da queda abrupta do PT e da prisão do ex-Presidente Lula, condenado por corrupção, alguns pastores evangélicos voltaram a alimentar esta ideia do medo do comunismo. E agravaram-no com os problemas da chegada em massa de venezuelanos ao estado de fronteira Roraima. "O antipetismo é inflado por um discurso de que eleger o PT seria uma venezuelização do Brasil. Tem que votar em Bolsonaro para salvar o Brasil do comunismo. Quando se trata de pessoas apolíticas, usar essa ameaça do comunismo ainda pega", considera Paul Freston.



E, de facto, este foi um tipo de discurso ouvido nos templos da IURD durante a campanha presidencial de 2018. No dia seguinte ao parco anúncio no Facebook de Macedo, foi exibido num culto em Brasília um vídeo contra o projecto Escola sem Homofobia, vetado em 2011. Chamaram-lhe kit gay, tal como Bolsonaro o havia baptizado. Mas não disseram o nome do candidato de extrema-direita. Nem o do autor do projecto, o então ministro da Educação Fernando Haddad, o candidato de 55 anos apoiado pelo PT - e que, com 29,3% dos votos, estará na segunda volta contra Bolsonaro. "Acredito que não é esse Brasil que você quer", disse o pastor aos fiéis, que rezaram para "expulsar o demónio do parlamento". Falar directamente sobre um candidato num culto é ilegal - mas as referências veladas são frequentes, explicou à revista Época a investigadora Isabel Veloso, do Centro de Justiça e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas: ora introduzem os candidatos de modo "subtil", ora os convidam a participar ou colocam fiéis a distribuir panfletos junto aos templos.



Ainda o exemplo do templo de Brasília: o pastor parecia defender os costumes ditos tradicionais, incutidos por um Bolsonaro homofóbico e misógino. Apenas aparência: família, sexualidade são "bandeiras usadas de forma oportunista. Não são tão decisivas assim" para os líderes eclesiásticos, sublinha Paul Freston que tem estudado a relação entre evangélicos e política. "Tem muito mais a ver com percepções de interesses" de "ter acesso, ter cargos [políticos], ter os seus interesses na mídia protegidos".

E esta é uma relação de oportunismo recíproca. A maioria dos candidatos (ver caixa) nesta e noutras eleições tem procurado o apoio deste grupo religioso, que tem crescido (representava 9% da população em 1991 e 32% em Dezembro) e é influente na comunicação social e na política (179 deputados pertencem à Frente Parlamentar Evangélica do Congresso). "O candidato que não levar em conta o voto evangélico, está condenado ao fracasso", diz Freston.



É por isso natural que a ida a templos e eventos evangélicos faça parte da agenda de campanha de quase todos os candidatos. Reúnem-se com os seus líderes, participam em feiras, como a Expo Cristão (Alckmin esteve lá em Maio), e eventos como a Marcha para Jesus (Bolsonaro correu em três no Rio de Janeiro e em São Paulo). E procuram tempo de antena nos canais de televisão e até na Internet destes grupos. Foi o que aconteceu a três dias da primeira volta nas presidenciais, a recuperar da cirurgia pós-atentado, Bolsonaro escusou-se a ir a um debate na TV Globo por "recomendação médica". Mas à mesma hora em que os adversários discutiam nesse canal, concedeu uma entrevista de meia hora a partir de casa à TV Record, detida pela IURD de Macedo.



Há já alguns anos que Bolsonaro pisca o olho aos evangélicos, sobretudo aos pentecostais, como são os seguidores da IURD e da Assembleia de Deus. Em conversas privadas com os líderes evangélicos, escrevem os jornais brasileiros, confessa-se "católico", mas para o público utiliza um termo mais abrangente: é "cristão". Em 2016, foi até baptizado com dois dos seus cinco filhos no rio Jordão. E o seu último casamento, em 2013, foi oficiado por um amigo, o pastor Silas Malafaia, que lidera a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e se orgulha de ser o que mais mensagens e vídeos de apoio a Bolsonaro tem publicado nas redes sociais. Mas há outro grupo a que o candidato não conseguiu chegar. É a Aliança Evangélica e os seus líderes apelaram até, descreve Freston, ao voto pela "continuidade democrática". Contra Bolsonaro, portanto.





Este artigo foi originalmente puclicado na 754 da SÁBADO, nas bancas de 11 de outubro de 2018.