"Fascista" tem sido dos adjectivos mais usados para classificar Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência do Brasil, que está na frente das sondagens da segunda volta. Aliás, no dia seguinte à primeira volta da eleição brasileira, no dia 8 de Outubro, a página sobre "Fascismo" foi a mais vista na Wikipédia de língua portuguesa, com 205.844 visitas. Mas será que é justo chamar fascista ao candidato brasileiro?



A historiadora Irene Flunser Pimentel, consagrada estudiosa do Estado Novo, respondeu às questões da SÁBADO.



Como definiria o fascismo?



É de tal forma uma questão teórica e conceptual que já foi abundantemente debatida na historiografia da Europa (e não só) do século XX, que não posso definir em poucas palavras, a não ser que na definição de um "fascismo" genérico há aspectos de regimes autoritários e/ou totalitários. Para definir o conceito, foram procuradas entre os vários regimes que pulularam na Europe dos anos 30 e 40, nomeados à semelhança do primeiro, de Mussolini na Itália, semelhanças, na certeza de que também entre eles haveria diferenças, muitas vezes essenciais. Por exemplo, o nazismo alemão, devido à sua essência anti-semita racial e de extermínio até foi colocado fora do conceito de fascismo, por alguns. Basicamente são regimes populistas, anticomunistas, anti-socialistas, anti-democráticos e anti-liberais, muitas vezes corporativistas, adversários da luta de classe e do movimento operário, que proíbem toda a actividade política sindical e partidária. São ditaduras que funcionam com polícia política, milícias para-militares, censura e com um único partido estatal, liderança mais ou menos carismática. São ultra-nacionalismo com aspirações palingenéticas (de regeneração), com desejos de criação de um "homem novo". Há fascismo mais expansionistas que outros, caso da Alemanha de Hitler, funcionando todos com o apoio das Forças Armadas. Por vezes, têm o apoio da Igreja católica. São regimes racistas e xenófobos, que contam – pelo menos inicialmente – com o apoio da direita conservadora. São regimes que amordaçam a imprensa livre e capturam o aparelho judicial, bem como as Forças Armadas



2. Considera Bolsonaro fascista?



Não penso ser necessário atribuir a esse indivíduo um qualificativo, a não ser para defini-lo de forma simplista e breve, de modo a dizer ao que vem. Mas também não sou contra. Nem sei se tem alguma "cartilha" ou pensamento ideológico. Agora, sei que é de extrema-direita, apoiante de ditadura, seja militar ou dele próprio, xenófobo, sexista, homofóbico, racista e adepto da violência ditatorial. E isso chega-me para o considerar um perigo que infelizmente poderá chegar ao poder, através de eleição. Fascistas, autoritários ou totalitários não chegam ao poder exclusivamente com "marchas sobre Roma" ou golpes de Estado militares, como se sabe, são por vezes eleitos.



3. Quais as diferenças para com o fascismo?



Como disse, não preciso de o considerar fascista, mas também não me ergo contra essa definição, pois é suficientemente caracterizadora. A História não se repete, pois depende de diferentes contextos e da acção de pessoas diversas, mas contém matrizes idênticas. É claro que houve, desde os anos 20 e 30 (do século XX) muitas transformações. Desde logo vivemos num mundo globalizado e Trump ou Bolsonaro não são Hitler ou Mussolini. Mas há aspectos idênticos, desde logo o fracasso do centro, a desunião da esquerda, o apoio da direita conservadora. Até a luta contra a corrupção, que é generalizada no espectro político brasileiro, tanto quanto sei, e é uma das bandeiras actuais de Bolsonaro, já foi muito usada no século XX, e para abrir caminho a uma corrupção própria – e bem maior - do poder autoritário. Entre outras diferenças relativamente ao século XX, embora a propaganda tenha sido muito utilizada pelo fascismo, há uma importante: a actual extrema-direita – chame-se-lhe fascista ou não – não precisa até certo ponto de amordaçar a imprensa e comunicação social, pois faz uso das redes sociais e das notícias falsas. Neste momento qualquer movimento, como o de Bolsonaro, também irá tentar destruir conquistas actuais, que nem sequer existiam em grande parte do século XX: poe exemplo, a despenalização do aborto, o casamento no mesmo sexo, as acção de discriminação positiva.





4. A que distância está da ideologia?



Todos esses traços existem em Bolsonaro (e na vaga actual autoritária): America First, Brasil primeiro, xenofobia, fecho de portas a migrantes e refugiados, paramilitarismo miliciano (é só esperar)



5. A que distância está Bolsonaro do integralismo brasileiro?



O integralismo brasileiro era uma ideologia. Não creio que se possa falar de "bolsonarismo" ideológico.



6. Acha que o povo que vota Bolsonaro tem consciência no que está a votar?

Não me interessa que consciência tem o "povo" e este não é uma entidade colectiva. O Brasil estará mais ou menos dividido ao meio. Mas, como já disse, sem precisar de insultá-los, responsabilizo todos e cada um dos votantes em Bolsonaro pela tragédia que se avizinha.