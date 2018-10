"É com um pedido de desculpas, de perdão, que se constrói uma nação depois de governo ditatorial", mas esse nunca aconteceu. O lamento é de Matheus Leitão, autor de Em Nome dos Pais.

Não é fácil para um filho manter a compostura frente a um homem que torturou a mãe – que em 1972 foi colocada nua e grávida dentro de uma cela com uma jibóia, tendo de se manter imóvel. Ou ouvir a pessoa que, ao denunciar os seus pais, os transformou em presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Mas Matheus Leitão fê-lo, para compreender o passado e a história da sua família, e acabou portador de um pedido de perdão. Jornalista e filho de jornalistas – de Marcelo Netto e de Míriam Leitão -, é o autor do livro Em Nome dos Pais, publicado no Brasil em 2017 e adaptado para uma série da HBO a estrear. Em dia de eleições, defende que no Brasil ainda não pensaram o suficiente sobre a ditadura, e lamenta que as Forças Armadas – apesar do seu valor – nunca tenham pedido desculpas por "prender, torturar, matar e ocultar cadáveres de presos políticos".



Em Nome dos Pais relata a luta de dois estudantes contra a ditadura e a jornada do Matheus para enfrentar quem delatou e torturou os seus pais. O que o motivou para o fazer?

Como jornalista acabei por cobrir direitos humanos. Investiguei a história de outros presos políticos, inclusive dos que foram mortos. E percebi que não sabia a história da minha própria familia. Dentro da minha família eu fui o único a não passar pelo regime militar [a mãe de Matheus foi presa quando estava grávida do seu irmão Vladimir Netto]. O livro, de certa forma, é uma maneira de me solidarizar. Revela o nome de torturadores, quem foi o responsável pela delação dos meus pais... Acaba a mostrar como aconteceram as coisas e a importância de se dialogar, tanto tempo depois.



Como assim?

Procurei o que pensavam essas pessoas, tanto tempo depois. O livro dá várias visões [o delator Foedes dos Santos pede desculpas, mas o torturador Antônio Waneir Pinheiro Lima, o "Camarão", negou tudo e Matheus pensa que ele mentiu]. Há pessoas que fizeram a meditação e têm uma autocrítica daquilo que ocorreu, e outras que seguiram a linha de negar o que está mais que comprovado, os crimes cometidos pelo Estado.



O Brasil reconhece ter passado por uma ditadura militar, ou não?

O país, através de decisões tomadas após a ditadura, não processou o que ocorreu da forma como deveria, com a profundidade necessária. Isso recai também nos governos civis que não fizeram uma meditação profunda daquilo que ocorreu, inclusive o mais grave: as violações de direitos humanos, os assassinatos, os desaparecimentos. O Estado devia dizer-me quem foram os torturadores dos meus pais, mas não respondeu. Devia ter levado essas pessoas a responder pelos seus crimes. Como filho e jornalista, decidi descobrir por conta própria. O Brasil escolheu varrer para debaixo do tapete, tentar de alguma forma apagar ou esquecer. Nenhum torturador foi punido.



O Matheus teve dificuldade em aceder a documentos de que precisava.

Sim, ainda hoje há vetos. Não faz nenhum sentido que me neguem documentos; eu pedi um de 1972, que registava a entrada dos meus pais no quartel, um boletim interno, de burocracia do quartel, para saber quem entrou com os meus pais quando foram presos e torturados. Foi negado, pelas Forças Armadas, e pelo governo civil, porque eu recorri até às últimas instâncias.



E não conseguiu.

Não há justificação para uma negação como esta. A lei que uso para pedir a informação indica que se o documento versar acerca da possibilidade de violação dos direitos humanos, não pode ser negado. A renúncia afronta a própria lei em vigor no Brasil, em 2018. É um sentimento de grande frustração: tantos anos após o fim oficial da ditadura ainda me negam o documento e o acesso ao local onde os meus pais foram presos. E as Forças Armadas brasileiras nunca pediram desculpas pelos crimes cometidos...



É um capítulo da História do Brasil que se manteve em aberto, sem esses pedidos de desculpas?

Eu acredito que sim. A falta de autocrítica e de percepção das Forças Armadas em como erraram ao cometer crimes contra brasileiros com uma política de Estado de extermínio dos opositores, em que torturaram, mataram e ocultaram cadáveres de presos políticos... Nunca admitiram que o fizeram ou se autocriticaram para tentar virar a página ou passar a limpo o que ocorreu no Brasil. É com um pedido de desculpas, de perdão, que se constrói uma nação depois de governo ditatorial. A dor da minha família é menor porque os meus pais, apesar de profundamente marcados pela tortura, sobreviveram. Mas temos famílias brasileiras que até hoje não sabem onde estão os seus entes queridos. Muitas vítimas nem tinham pegado em armas. Não é que se justifique de alguma maneira matar um opositor, mas muitos deles fizeram resistência pacífica.



Pode dar-me um exemplo?

O jornalista Vladimir Herzog, que foi brutalmente assassinado e não se sabe até hoje quem foram as pessoas que o assassinaram dentro de um prédio do Estado. Ele nunca tinha pegado em armas. São vários os exemplos... É importante incidir nisso porque no Brasil, ao não se revisitar o que aconteceu, criaram-se narrativas mentirosas sobre aquele passado, que ferem inclusive a memória dessas pessoas. Eu sinto-me ofendido como filho de presos políticos brasileiros quando se negam as mortes e as torturas.



Que narrativas são essas?

Diziam que os presos eram comunistas perigosos armados, mas a maioria não pegou em armas. Os meus pais eram jovens, militavam num movimento estudantil, resistiam a fazer peças de teatro.



Como se preparou para enfrentar quem tinha delatado e torturado os seus pais?

Eu procurei ajuda antes, de uma psicóloga, a Raquel Rocha, para me ajudar a elaborar o que estava a acontecer, as respostas que eram dadas, que nem sempre eram fáceis. Também me preparava com técnicas do jornalismo de investigação.



Falou com o "Camarão", um dos torturadores. E pensa que ele lhe mentiu. Como se lida com isso?

Os indícios estão todos ali. Ele deu a versão dele, e eu fico com esse sentimento que a negação dele é uma escolha reflexo de um país, de não visitar esse passado, de não elaborar como se devia esse passado. Fica assim relativizado como ocorre hoje no Brasil. E são questões que não podem ser relativizadas, estamos a falar de valores universais, de marcas civilizacionais, de convenções dos direitos humanos. Em 2018, relativizam-se esses crimes absurdos que foram cometidos, e mais, o militar diante de todas as provas pode negar aquilo que fez e não responder na Justiça pelos seus supostos crimes.



Mas o delator dos seus pais, Foedes dos Santos, pediu-lhe desculpa.

Não esperava esse pedido, que me fez pensar sobre o perdão. O Jacques Derrida diz que o perdão não é esquecer, mas ter a vívida memória do mal cometido. Hannah Arendt afirma que perdoar é reconciliarmo-nos com o mundo em que essas coisas, como tortura e assassinatos, foram possíveis. O perdão é uma escolha, pode perdoar ou escolher não perdoar, ou perdoar e não conviver com a pessoa, ou perdoar e conviver. Eu convivo hoje com Foedes.



Como?

Já o encontrei duas vezes depois da nossa entrevista. Consigo ter uma relação com ele, estive com familiares dele. Gerou-se uma reconciliação.



O Foedes encontrou-se com os seus pais?

Não. O meu pai diz que está elaborando o pedido de perdão. E a minha mãe diz que, depois de algum tempo, alguns meses, conseguiu perdoar-lhe. Eu acabei por ser o portador desse pedido de perdão dele, isso foi algo que me surpreendeu e que eu não esperava.



Como mudou a sua vida, depois deste livro?

Melhorei como ser humano. Ao aprofundar a história da minha família, conheci a realidade do que ocorreu e do ser humano. Pode ser cruel em alguns momentos, mas termos a percepção da crueldade das pessoas também nos faz amadurecer e entender mais a sociedade. Ao mesmo tempo que se aprende isso, através da relativização de crimes cometidos por um regime ditatorial ou da tortura, também se aprende sobre o que há de melhor no ser humano. Também descobri gestos sobre o que há de melhor.



O Matheus recorda um dia em que o seu pai, já jornalista, se deparou com o torturador numa tomada de posse e ficou "tonto e pálido, quase desmaiou", "uma óbvia crise de pânico". Como não podia escrever, os colegas e concorrentes de outros jornais escreveram a peça por ele.

Esse é um exemplo perfeito para essa situação. Gestos como esse são algo que me mostra o melhor do ser humano.



O Brasil vai a eleições e terá que escolher entre Bolsonaro e Haddad. Como chegámos a estes dois candidatos?

O país acabou com uma polarização ainda maior que nas eleições passadas, entre posições de esquerda e de extrema-direita. É muito claro que no primeiro turno, o eleitorado não quis encontrar um caminho mais ao centro, porque havia várias possibilidades. O país está muito dividido diante de um quadro que nos últimos anos foi crescendo. Houve uma grande operação policial de combate à corrupção [a Lava-Jato] que levou ao forte descrédito da classe política como um todo, porque a operação pegou partidos de várias tendências ideológicas. A presidente [Dilma Rousseff] passou por um processo de impeachment, o que ajudou a polarizar o cenário político. Alguns até acabaram por abraçar um discurso muitas vezes até violento.



Metade dos eleitores brasileiros pensa que o Brasil pode vir a ter uma nova ditadura militar.

As pessoas estão mal informadas no sentido de que há gente que defende a ditatura, isso mostra quanto é o Brasil é mal informado. Se eles soubessem que a imprensa era censurada, que por fazer-se uma peça de teatro se podia ser preso, torturado e morto, talvez elas não defendessem isso. Há histórias em todo o Brasil que mostram quanto uma ditadura é ruim e capaz de destruir vidas. É lamentável que haja pessoas hoje em dia que defendam o que ocorreu no Brasil, é a defesa da barbárie.