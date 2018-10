Foram aprovados 32 945 processos de nacionalização solicitados por brasileiros em 2017, de acordo com o Ministério da Justiça, citado pelo Jornal de Notícias.O principal argumento usado é a filiação (24 mil), seguido pela residência (4000) e o casamento (2000). No total, os brasileiros representam 35% dos processos (total: 94 839).O crescimento é expressivo quando olhamos a longo prazo. Entre 2010 e 2017, o número de brasileiros com nacionalidade portuguesa aumentou 37%. Porquê? De acordo com o JN, há três motivos: o crescendo das autorizações (de 2016 para 2017, subiram 64%), a crise no Brasil e a fama que Portugal tem como país seguro e em crescimento económico.