As sondagens mais recentes reforçam a vantagem do candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, na segunda volta da eleição brasileira. Contudo, o candidato Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, ganhou terreno.



De acordo com as sondagens da Datafolha e Ibope, publicadas na noite da véspera das eleições, há uma tendência de crescimento do candidato petista. Segundo a análise da Datafolha, Bolsonaro terá 55% das intenções de voto, ficando 10 pontos percentuais à frente de Haddad, que segue com 45%. Para o Ibope, Bolsonaro deverá receber 54% dos votos, enquanto o candidato da esquerda ficará pelos 46%.



As sondagens indicam ainda que a taxa de rejeição a Haddad é maior do que a Bolsonaro. 39% dos eleitores não votam "de jeito nenhum" no capitão, enquanto 44% rejeitam o petista.



Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileiro, numa disputa entre a extrema-direita com Jair Bolsonaro e a esquerda com Fernando Haddad.