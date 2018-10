Desenganem-se os que pensam que a disputa presidencial domina o dia-a-dia dos cariocas. Antes disso, discute-se o Brasileirão, o aumento dos preços dos bens essenciais e a surpreendente chegada à segunda volta do desconhecido juiz Witzel, que chutou para escanteio o mediático Romário, e se prepara para derrotar o antigo prefeito da cidade Eduardo Paes, na luta pelo governo do Rio. Bolsonaro e Haddad só surgem nas conversas quando, nos telões silenciosos, que pontificam, praticamente, em todos os botecos da cidade, irrompem os resultados de mais uma sondagem, que, invariavelmente, confirmam a tendência, anunciada no início da segunda volta, de uma vitória do candidato do PSL.

Aí sim, o bicho pode pegar. A conversa pode virar discussão e a discussão pode virar briga feia.

Passam poucos minutos da meia-noite, e o salão da clássica choperia Belmonte, em Copacabana, está cheio de gente. Na varanda, André, que acabou de regressar de um passeio por Portugal, conversa com o seu amigo e sócio Roberto sobre a animação do Bairro Alto, a tranquilidade de Cascais e a beleza pitoresca da Nazaré. Tudo o encantou no nosso país: a gastronomia, a história, a beleza natural, a afabilidade das pessoas, a genuinidade dos lugares. Mas se tivesse de nomear uma razão para o seu entusiasmo por Portugal, não hesitava – a segurança. "O Rio está muito violento", diz. O Brasil está muito violento", corrige "É preciso travar essa violência e dar segurança aos cidadãos de bem, que pagam os seus impostos." De repente dispara: "Se esses corruptos do PT vencerem, vendo tudo e vou viver para Portugal".

A mesa ao lado silencia-se. Dois jovens casais, apoiantes de Haddad, autocolante com a chapa 13 ao peito, lançam um olhar provocador. André nem repara e continua. "Não sei se Bolsonaro é a solução. Talvez nem seja, mas é preciso afastar o PT do poder." Os olhares continuam, mas a sua expressão corporal denuncia um alívio de tensão. "Não dá mais!", diz André em crescendo. "Estamos num país em que nada funciona. A saúde é uma desgraça, os transportes são uma desgraça, a educação é uma desgraça. Sabe quanto pago pela educação dos meus três filhos? R$4 000,00 por mês. É um roubo, cara!"

André mora em Ipanema e tem uma empresa no sector tecnológico. Faz parte da classe média alta carioca, a qual, em circunstâncias normais, nunca votaria Bolsonaro. Mas, hoje, olha para o ex-militar como a única solução para travar um novo governo petista. "Pô, eu sou um democrata, mermão. Não defendo nenhum regresso à ditadura. Mas não acredito que o Bolsonaro vá querer isso. Ele já está aliviando o discurso. Viu a bronca que ele deu no filho?" questiona, referindo-se ao vídeo, com quatro meses, divulgado na véspera, em que Eduardo Bolsonaro, filho do candidato presidencial, e, recentemente, eleito deputado federal, afirmava que bastaria um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF), o que levou a uma forte tomada de posição do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e a um pedido de desculpa, público, por parte de Jair Bolsonaro. "Você acredita que ele quer botar um fuzil na mão de todo o mundo?"

Carlos Alberto Afonso, professor aposentado, escritor, estudioso da Bossa Nova, proprietário de uma das mais emblemáticas lojas de Ipanema, a Toca do Vinicius, na Rua Vinicius de Moraes, marxista por convicção ideológica e vascaíno por paixão futebolística, não hesita em colocar o dedo na ferida: "Bolsonaro está dizendo, claramente, ao que vem, e continua sendo opção de uma parte substancial da sociedade. Isso é assustador." Carlos Alberto acabou de abrir, e ainda não acendeu as luzes da sua toca. "Haddad, o professor, o educador, é mais necessário do que nunca, porque ele representa o estímulo à reflexão e ao conhecimento, em oposição à opção pela metralhadora", defende. As luzes continuam apagadas e Carlos gesticula, cada vez com mais entusiasmo. "A sociedade brasileira, apesar de muito inteligente e talentosa, é garotona, é muito jovem. A nossa história é uma história recente, e a nossa democracia ainda mais. Então, a nossa sociedade tem dificuldade em olhar para as coisas de forma amadurecida. E só isso justifica que cogite eleger alguém, não só com o despreparo como com o espírito predatório que tem esse Bolsonaro. Para ele, a solução é a destruição. É matar. Como é que pode isso?"



A pergunta é retórica. Por isso, continua: "A solução é matar o marginal. Ele é marginal, porque não teve o teu berço, seu desgraçado. Ele não escolheu ser marginal." Amigo de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro e do antigo prefeito do Rio, Cesar Maia, Carlos é engajado politicamente, e não poupa nas palavras. A partir daqui é sempre em crescendo. "Bolsonaro não tem um pensamento que não seja o do ódio. O ódio ao homossexual, ao pobre, ao negro, ao petista, ao Lula. Aliás, ele está sempre falando do viés ideológico, quando ele não faz a mínima ideia do que seja ideologia", afirma. Ainda acredita numa reviravolta?, arriscamos. "Como se dizia antigamente, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, e eu temo que iremos iniciar quatro anos de doloroso aprendizado. Seria preferível que assim não fosse, mas se a sociedade precisa viver, novamente, o horror da ditadura para poder aprender...". Em suma, não acredita.

Fernando Haddad chega ao Rio para reuniões com as comunidades evangélicas, católica e judaica. O intuito é demarcar-se das acusações de ateísmo e aproximar-se das diversas confissões religiosas, que ainda têm grande peso na decisão política, no Brasil. "Eu nasci numa família católica ortodoxa, sou casado pela Igreja Católica e os meus filhos são baptizados", recordará na conferência de imprensa.

Na comitiva é indisfarçável a mesma descrença de Carlos Alberto Afonso, que a visita agendada ao Complexo da Maré confirma. O Pavilhão do Centro de Artes, da Maré, está composto, mas longe da enchente esperada. Alguns moradores da comunidade apertam-se no palco, enquanto, pelo salão, é perceptível uma maioria de militantes e voluntários de organizações não governamentais, que desenvolvem o seu trabalho na favela. O entusiasmo é muito, mas incapaz de disfarçar a pouca adesão da comunidade.

Mais tarde, nos Arcos da Lapa, num comício com políticos e artistas, Haddad ouvirá, com atenção, o alerta do rapper Mano Brown: "A comunicação do PT não está conseguindo falar a língua do povo. Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão, que não está aqui, que precisa ser conquistada ou a gente vai cair num precipício." E no dia seguinte, já em São Paulo, fará mea culpa: "O Mano Brown tem toda a razão. Nós temos de abrir o coração, para conversar com o pessoal da periferia. A periferia das grandes cidades não votou connosco, no primeiro turno. Nós temos de reconectar com esse povo."

A Lapa deu a Haddad e à sua candidata a vice, Manuela D’Ávila, o banho de multidão que faltara na Maré e o reavivar da esperança, que parecia desaparecida. No fim do comício Gregório Duvivier era o espelho disso mesmo. "Hoje senti uma força gigante. Está linda a Lapa, lotada, com muita gente que admiro muito, aqui no palco, gente brilhante que me faz ter orgulho do Brasil. Ainda vamos a tempo de virar. Nas ruas, no mano a mano, nas padarias, nas esquinas, no bar, no trabalho, temos de fazer esse esforço de conseguir conquistar o voto."

Será que ainda irão a tempo?

Maurício tinha tudo para dar errado. Nascido preto, na favela do Vidigal, Morro dos Dois Irmãos, cartão postal do Rio de Janeiro, órfão de pai, e com os dois irmãos agarrados, ainda guris, pelo tráfico de droga, Maurício era o protótipo perfeito do futuro bandido carioca. Não falo do malandro, personagem mítica da literatura e da música brasileiras, simpático e bonacheirão, habituado ao engodo e ao biscate, ao pequeno roubo e à briga de bar. Falo de bandido à séria, de AK47 na mão, baseado no canto da boca, e nenhuma noção do valor de uma vida humana.

Como os seus dois irmãos, podia ter começado, ainda criança, como aviãozinho dos reis do morro, a vender as doses de droga com que os mauricinhos do asfalto animam os finais de semana e as festas, nas luxuosas coberturas da zona sul. Mas Maurício não se deixou encantar pelos ténis fluorescentes, nem pelas roupas de marca, nem pelo apelo sexual dos bailes funk. Entusiasmavam-no a escola e os livros, e o sonho de uma vida fora da comunidade. Por isso, durante anos, desceu do morro ao asfalto imune às provocações de irmãos e amigos que o tentavam com maços de grana e a companhia de "neguinhas gostosas, doidas pra transar", ansioso para chegar ao trabalho, que lhe permitia frequentar a escola, passaporte para o sonho de ser escritor ou jornalista.

Maurício tinha tudo para dar errado. Mas acreditou que tudo ia dar certo. E deu.

O Dr. Maurício, gerente de restaurante, licenciado em Literatura Portuguesa, jornalista, que ainda arranja tempo para ensinar português e introduzir na literatura as crianças da sua comunidade, sempre votou à esquerda. Mas, desta vez, vai votar Bolsonaro. "Cara, me sinto traído. Acreditei que o PT era diferente e ia mudar o país, mas a verdade é que se revelou igual ou pior que os outros. Essa corrupção é um câncer, que tem de acabar para o país prosperar. Eu não gosto do Bolsonaro, mas, nesse momento, é importante afastar definitivamente o PT do poder", diz.

Quixadá tem o nome da terra do interior do Ceará, onde nasceu, e que abandonou há mais de 30 anos, fugindo de uma vida feita da ausência de quase tudo o que é essencial: saneamento, luz eléctrica, higiene, comida, água potável. Chegou ao Rio sem nada, e hoje orgulha-se de ter uma filha quase licenciada, na área da saúde, à custa de muito trabalho, rodando, noite e dia, as ruas da cidade, a transportar gente de todos os cantos do mundo. Quixadá é taxista e conhece o Rio como ninguém. Tem amigos nos morros e nas luxuosas coberturas da Vieira Souto, e já transportou gente famosa, cujos nomes o dever de reserva profissional não lhe permite revelar. Nunca fala de futebol, nem de política, mas, desta vez, abre uma excepção. "No primeiro turno, votei no Ciro Gomes. É cearense, como eu", diz com uma pitada de orgulho. "Agora, estou a pensar votar no Bolsonaro. Mas ainda não decidi." Quixadá reconhece o papel essencial que o assistencialismo petista teve no desenvolvimento do seu Ceará. Mas "essa corrupção foi demais", explica, enquanto se benze ao avistar a imagem de Cristo Redentor, no topo do Corcovado.



No fundo, será o anti-petismo a dar a vitória a Bolsonaro.