"Acho que os portugueses que conhecem o salazarismo e sabem tudo de ruim que o fascismo traz para o mundo, deviam ficar preocupados com a eleição no Brasil", disse o candidato às eleições brasileiras.

Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições brasileiras – que acontecem já este domingo –, comparou Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita, a Salazar. "Acho que os portugueses que conhecem o salazarismo e sabem tudo de ruim que o fascismo traz para o mundo, deviam ficar preocupados com a eleição no Brasil", disse Haddad, em declarações à TVI, no bairro de Caxias, nos subúrbios do Rio de Janeiro.

"A democracia, com o afastamento da Dilma sem crime de responsabilidade e a prisão injusta do Lula – denunciada pela própria ONU –, isso é que deveria preocupar os portugueses", afirmou o candidato.

Relativamente aos escândalos sobre o PT e o próprio – o Ministério Público indiciou-o por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha na Operação Lava Jato –, Fernando Haddad escolheu enaltecer o que o seu partido fez pelo Brasil.

"Todos os escândalos que afectam os partidos nos preocupam, mas vamos continuar a fortalecer, como sempre fizemos, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça", disse. "Sem a legislação que nós criámos, toda a sujeira existente no Brasil continuaria debaixo do tapete. Com a graça do nosso partido, fortalecemos as instituições que estão a ser enfraquecidas hoje pelo governo Temer, fruto de um golpe".

Sobre as sondagens, que dão pontos a Bolsonaro, Haddad considerou que "o que conta" é a segunda volta – a decorrer a 28 de Outubro caso nenhum candidato consiga 50% dos votos na primeira volta. Nessa "seguimos empatados", rematou.