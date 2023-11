Ivanka Trump não se recorda dos detalhes das declarações financeiras das empresas do pai

A filha de Donald Trump testemunhou esta quarta-feira, 8, num tribunal de Nova Iorque, devido a um processo de fraude civil que alega que o valor das empresas do antigo presidente norte-americano terá sido inflacionado. Durante o julgamento, Ivanka Trump confessou que não se recordava de detalhes declarações financeiras, dos negócios imobiliários que geriu na empresa do pai.







O depoimento da empresária durou cerca de quatro horas. De acordo com o canal BBC, ao microfone a filha de Donald Trump terá falado sempre de uma forma serena e com um sorriso nos lábios.Ivanka serviu como executiva na Organização Trump até 2017, tendo saído posteriormente para ocupar o cargo de conselheira do pai, na Casa Branca. Inicialmente foi constituída arguida no processo de fraude civil, mas rapidamente passou a apenas uma testemunha. Ainda que tenha negado testemunhar no caso, a filha de Donald Trump teve de o fazer, tendo em conta as decisões da juíza Letitia James e do tribunal de Nova Iorque, que defendem que a mesma tinha uma "grande familiaridade" com as declarações de património."A senhora Trump manteve a responsabilidade por esses empréstimos, que exigiam a apresentação anual das declarações e a confirmação de que não tinha havido alterações materiais no património líquido do senhor Trump", garantiu o gabinete da procuradora-geral.Além de Ivanka, também os seus dois irmãos exerceram funções neste que seria um negócio imobiliário de família. Eric e Donald Trump Júnior testemunharam na semana passada, tendo tido Eric um interrogatório mais tenso . No início do seu testemunho garantiu que "nunca teve nada a ver com a declaração financeira" e que nunca a tinha visto, no entanto, e-mails divulgados vieram comprovar o contrário. Numa das mensagens divulgadas o então controlador da organização, Jeffrey McConney, afirmava que estava a "trabalhar na declaração da situação financeira do seu pai" e que "precisava de informações sobre uma das propriedades da empresa".Ainda que Donald Trump e os seus dois filhos neguem qualquer irregularidade, a porcuradora-geral Letitia James, responsável pela abertura do processo, continua a exigir o pagamento de uma multa no valor de 250 milhões de dólares (233 milhões de euros).