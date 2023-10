Donald Trump já está a ser julgado por fraude

Um dos julgamentos do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, arrancou na tarde desta segunda-feira, 2 de outubro. A sessão ocorreu num tribunal de Nova Iorque. Neste processo, o ex-presidente é acusado de ter inflacionado o valor do seu património imobiliário para conseguir empréstimos bancários e baixar prémios de seguro. Por exemplo, terá aumentado o valor do apartamento na Trump Tower, fazendo com que o mesmo valesse tanto como se fosse três vezes maior.



Na declaração de abertura do julgamento, um dos representantes do Ministério Público, Kevin Wallace, disse que Trump descreveu as suas finanças aos bancos e seguradoras de uma "forma materialmente imprecisa" durante uma década. De acordo com a procuradora-geral Letitia James, a sua residência na Flórida está neste momento a valer 789 milhões de dólares (751 milhões de euros), embora as restrições da escritura a limitem a 28 milhões de dólares (26 milhões de euros).

Antes de entrar em tribunal, Donald Trump demonstrou o seu desagrado para com a procuradora de Nova Iorque, que o acusou em setembro de 2022. Aos jornalistas, garantiu que Letitia James era "racista".

Já relativamente ao juiz responsável, Trump considerou na rede social Truth Social que as suas avaliações eram fraudulentas. "Eu construí uma grande empresa que tem um dos maiores ativos imobiliários do mundo e agora tenho que comparecer perante um juiz desonesto", disse aos jornalistas. "Esta é uma continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos."

Donald Trump não foi o único a falar aos jornalistas ainda antes de ter entrado no tribunal de Manhattan. Também Letitia James teve uma palavra a dizer. "Não importa quanto dinheiro pensa que tem, ninguém está acima da Lei. Ela é poderosa e frágil, e o tribunal irá provar o nosso caso", contou.

A procuradora-geral quer que Donald Trump pague multas no valor de pelo menos 250 milhões de dólares (238 milhões de euros), e defende também que fique impedido de exercer atividades imobiliárias comerciais durante cinco anos.

Embora Donald Trump tivesse proposto inicialmente a suspensão do julgamento, sabe-se agora que planeia comparecer a esta primeira semana de sessões, de acordo com um documento judicial. Durante o processo, que deverá decorrer até ao início de dezembro, irão ser avaliados os seis casos de fraude fiscal em que o antigo presidente está envolvido. Ainda que existam ao todo mais de 150 pessoas na lista de potenciais testemunhas, espera-se que grande parte do julgamento seja uma batalha entre especialistas acerca dos documentos financeiros.

Além destas acusações, Trump está também a ser criminalmente acusado em outros quatro casos. Na Flórida, foi acusado de guardar documentos confidenciais mesmo depois de ter deixado o seu cargo, em Washington é acusado de tentar desfazer a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020, na Geórgia de tentar reverter os resultados eleitorais no país, e em Nova Iorque de ter feito pagamentos silenciosos a uma estrela do porno. Em todos os casos declarou-se inocente.