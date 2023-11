Israel vai suspender ataques todos os dias durante quatro horas

Israel vai começar a interromper as operações militares quatro horas por dia para permitir a fuga de civis, através de dois corredores humanitários entre o norte e o sul da Faixa de Gaza. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 9, pela Casa Branca que garante que o momento das pausas será anunciado com três horas de antecedência.







Palestinianos fogem do norte de Gaza em direção ao sul. REUTERS/Mohammed Salem

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Os israelitas disseram-nos que não haverá operações militares nestas áreas durante a pausa e que este processo começa hoje", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby.O interromper das operações surge no seguimento de reuniões que têm ocorrido entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nos últimos dias. "Temos insistido com os israelitas para minimizarem as baixas civis e fazerem tudo o que puderem para reduzir esses números", acrescentou John Kirby.Ao que parece, a medida já está a ser vista com bons olhos por parte dos Estados Unidos, que chamaram estas pausas de "passos na direção certa". "Achamos que estes são os primeiros passos significativos aqui, e obviamente que queremos que continuem enquanto forem necessários."O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, já tinha avisado Israel na semana passada que caso não agisse rapidamente para melhorar as condições humanitárias em Gaza que se arriscava a destruir a possibilidade de paz no Médio Oriente.