“Não tive qualquer envolvimento.” O que disse Eric Trump em tribunal

Após ter negado que tivesse envolvimento, o filho mais novo do ex-presidente dos EUA foi confrontado com emails que lhe foram enviados onde mencionavam as declarações de situação financeira.

Eric Trump, o filho mais novo do ex-presidente norte-americano, testemunhou na quinta-feira sob juramento no tribunal de Nova Iorque que não sabia sobre as estimativas financeiras de torres de apartamentos, campos de golfe e outros ativos da empresa da família.



Spencer Platt/Pool via REUTERS

O filho mais novo de Donald Trump, ao contrário do seu irmão Donald Trump Júnior que domina o mundo da política, está associado aos negócios da família, tendo tido assim, um interrogatório em tribunal mais tenso que o do seu irmão.

O papel de Eric Trump na empresa chamou à atenção no início do julgamento, quando um avaliador testemunhou que teve um interesse ativo, há uma década, em avaliar o Trump Nacional Golf Club e a propriedade Seven Springs, nos subúrbios de Nova Iorque. Segundo a ação judicial, as declarações financeiras de Trump incluíam as propriedades com valores estimados superiores ao dobro dos números aproximados do avaliador. Eric afirmou que não se lembrava do nome do avaliador, nem das avaliações.

No início do seu testemunho, disse que "nunca teve nada a ver com a declaração de situação financeira", e que não acreditava que alguma vez a tivesse visto. "Não tinha conhecimento pessoal [do documento] e não sabia nada sobre isso, na verdade, até este caso se ter tornado realidade" refere.

"Não era o que eu fazia para a empresa", disse Eric, que afirmou concentrar-se na construção e exploração de propriedades.

Após ter negado que tivesse conhecimento ou envolvimento com as declarações de situação financeira, Eric foi confrontado com emails que lhe tinham sido enviados onde mencionavam esses documentos.

O gabinete do procuradora-geral mostrou um email de 2013 que Jeffrey McConney, controlador da organização na época, lhe tinha enviado, onde mencionava que precisava de informações para as declarações de situação financeira.

Num dos emails, Jeffrey McConney afirmou que estava a "trabalhar na declaração da situação financeira do seu pai" e que "precisava de informações sobre uma das propriedades da empresa". O advogado do gabinete da procuradora-geral, Andrew Amer, questionou então Eric sobre o seu conhecimento das demonstrações financeiras do pai.

"Sim, eu sei que Jeff McConney faz as demonstrações financeiras para o meu pai ", testemunhou Eric. "Somos uma grande organização, uma enorme organização imobiliária, sim, tenho quase a certeza de que sei que temos demonstrações financeiras. Sem dúvida". "Não tive qualquer envolvimento e nunca trabalhei na declaração da situação financeira do meu pai", insistiu.

Já Donald Trump Júnior, no seu segundo dia no banco das testemunhas, continuava a referir que as demonstrações financeiras do seu pai eram "materialmente exatas". O ex-presidente disse que os documentos "reduziam a sua riqueza".

No exterior do tribunal, Trump Júnior mencionou aos jornalistas que o seu testemunho tinha corrido "muito bem se estivéssemos realmente a lidar com a lógica e a razão, a forma como os negócios são conduzidos".

Acrescenta que "infelizmente, a procuradora-geral apresentou um caso que é puramente uma perseguição política", disse ele. "Penso que é um precedente verdadeiramente assustador para Nova Iorque para mim, por exemplo, antes mesmo de ter um dia no tribunal, sou aparentemente culpado de fraude por confiar nos meus contabilistas para fazer, esperem por isso: contabilidade", afirmou o filho mais velho de Donald Trump.

O juiz Arthur Engoron já decidiu que Trump e a sua empresa inflacionaram os seus valores ativos de forma a obter condições favoráveis de credores e seguradoras. O julgamento é na sua maior parte sobre a pena a que devem ser sujeitos.

A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, está a pressionar para que sejam aplicadas penas até 250 milhões de dólares (233 milhões de euros) e uma proibição permanente de Trump e os seus dois filhos, Eric e Donald Trump Júnior, possuírem empresas no seu estado natal.

Donald Júnior e o irmão Eric são os primeiros membros da família a testemunhar no processo apresentado pela procuradora-geral de Nova Iorque. O ex-presidente vai testemunhar na segunda-feira e a sua filha Ivanka deverá depor na próxima quarta-feira.