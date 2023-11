De braço direito do pai a distante da família. Ivanka Trump vai hoje a tribunal

O processo original alegava que Ivanka estaria envolvida nos negócios da família, ajudando a garantir negócios imobiliários e empréstimos que estão no centro do caso de fraude contra Trump.

Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, vai testemunhar esta quarta-feira no tribunal de Nova Iorque sobre o caso da fraude na Organização da família.



Getty Images

O testemunho de Ivanka acontece dois dias após Donald Trump ter admitido em tribunal que mentiu sobre o valor do património. Os seus irmãos, Donald Trump Júnior e Eric Trump, testemunharam na semana passada, tendo Eric tido um interrogatório mais tenso, uma vez que estaria mais ligado aos negócios da família do que os seus irmãos.

Ivanka Trump serviu como executiva na Organização Trump junto com os dois irmãos até 2017, tendo saído para poder ser conselheira do pai na Casa Branca. O processo original alegava que a mesma também estaria envolvida nos negócios da família, ajudando a garantir negócios imobiliários e empréstimos que estão no centro do caso.

Inicialmente foi citada como arguida, mas conseguiu que o tribunal a retirasse do processo em junho, pois já teria passado demasiado tempo desde o seu envolvimento na Organização.

Ivanka terá que testemunhar, sendo que o gabinete de Letitia James, a procuradora que apresentou o caso, alegou que a mesma tinha uma "grande familiaridade" com as declarações de património, na medida em que realizou apresentações financeiras à administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos em 2011 e utilizou as declarações da Organização para obter empréstimos do Deutsche Bank em 2012 e 2013.

"A senhora Trump manteve a responsabilidade por esses empréstimos, que exigiam a apresentação anual das declarações e a confirmação de que não tinha havido alterações materiais no património líquido do Sr. Trump", acusa o gabinete da procuradora-geral.

Está não será a primeira vez que Ivanka está envolvida nos problemas legais do seu pai. A antiga empresária teve que testemunhar perante a comissão da Câmara dos Representantes que investigou o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

Distânciamento da família

A filha de Trump tem estado afastada do pai desde que este saiu da Casa Branca em 2020. Foi uma das figuras da campanha eleitoral do pai em 2016, e durante a presidência, entrou para a administração como principal conselheira da Casa Branca. O seu trabalho acabou ofuscado pelos múltiplos escândalos da administração Trump.

Apesar do seu envolvimento anterior, Ivanka, após o seu pai anunciar a sua recandidatura à presidência em 2024, disse nas suas redes sociais que se iria distanciar publicamente. "Gosto muito do meu pai", menciona. "Desta vez, optei por dar prioridade aos meus filhos e à vida privada que estamos a criar como família. Não tenciono envolver-me na política."

Desde o fim da administração do pai, Ivanka manteve um perfil mais discreto. Ela e o marido, Jared Kushner, mudaram-se com os filhos para Miami, voltando a Nova Iorque apenas para testemunhar no caso da Organização Trump.

Em setembro, o juiz Arthur Engoron tomou a decisão que a Organização cometeu fraude, sendo este julgamento para determinar as sanções a impor.

O resultado do caso pode impedir Donald Trump e os filhos, Donald Júnior e Eric, de fazerem negócios na capital financeira do país e obrigar ao pagamento de 250 milhões de dólares que Letitia James, procuradora-geral de Nova Iorque, exige que sejam devolvidos por alegados ganhos ilícitos.