Procurador pede à juíza que negue transmissão televisiva do processo contra Trump

O procurador especial que tutela o processo federal contra o ex-presidente Donald Trump pelas alegadas tentativas de falsear os resultados eleitorais de 2020 pediu segunda-feira à juíza que negue a pretensão de um julgamento com transmissão televisiva.







Dave Sanders/Pool via REUTERS

Vários media pediram em outubro autorização para transmitir as audiências do processo penal que deve iniciar-se a 4 de março em Washington, invocando o caráter inédito do acontecimento.A juíza Tanya Chutkan pediu às duas partes para que se pronunciassem sobre esse pedido de exceção às regras dos processos federais.A defesa de Donald Trump indicou na semana passada que apoia esse pedido, criticando mais uma vez a perseguição judicial de um "opositor político" pela administração do presidente Joe Biden."A acusação quer continuar esta paródia na obscuridade. O presidente Trump exige a luz", escreveram os advogados do ex-presidente republicano.Trump, favorita nas primárias republicanas, afirmou no sábado no decurso de um comício "querer câmaras em cada centímetro do tribunal" para poder destruir o que denuncia como uma instrumentalização da justiça para o eliminar da corrida à Casa Branca em 2024.O procurador acusou o ex-presidente "de exigir um tratamento especial", frisando que a proibição antiga de transmissão das audiências visa precisamente garantir julgamentos "justos e ordenados", referindo nomeadamente os "riscos de intimidação de testemunhas"."Ele deseja, ao invés, criar uma atmosfera de carnaval da qual espera beneficiar ao desviar a atenção das acusações contra ele", acrescentou o procurador especial Jack Smith, recorrendo a uma mesma expressão empregue pela juíza numa audiência há poucos meses.A juíza tinha avisado a 11 de agosto que não deixaria que as audiências decorressem numa "atmosfera de carnaval" mediático.Jack Smith recordou igualmente que Donald Trump "tem constantemente expressado o seu desejo de atrasar o julgamento, ou garantir que ele não se realiza de todo".Trump foi indiciado no início de agosto por quatro acusações de conspirar para tentar reverter os resultados de derrota para o Democrata Joe Biden nas eleições de 2020.O processo de subversão eleitoral federal é um dos quatro processos criminais contra Trump neste caso que corre num tribunal em Washington DC.A equipa do procurador especial Smith abriu um processo federal separado, acusando-o de reter ilegalmente documentos confidenciais na sua mansão em Palm Beach, Florida, em Mar-a-Lago, e de se recusar a devolvê-los.Este caso tem julgamento marcado para o dia 20 de maio do próximo ano.Trump também enfrenta casos judiciais estaduais em Nova Iorque e na Geórgia.Os procuradores de Manhattan acusam-no de falsificar registos comerciais num caso relacionado com o pagamento a uma atriz pornográfica para obter o seu silêncio numa relação extramatrimonial.Os promotores do condado de Fulton, na Geórgia, acusam Trump e outras 18 pessoas de uma conspiração para alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 naquele estado.Trump apresentou-se na quinta-feira numa cadeia da Geórgia, sobre este caso, posando para a primeira foto policial de um ex-Presidente dos EUA na história norte-americana.Trump alega inocência em todas as acusações, dizendo que as investigações têm motivação política e são uma tentativa de interferência para o impedir de regressar à Casa Branca.