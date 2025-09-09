Sábado – Pense por si

Mundo

Israel diz ter atacado liderança do Hamas no Qatar

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 15:13
Explosões foram ouvidas em Doha, onde residem vários líderes seniores do grupo terrorista que controla Gaza. Qatar fala em "violação de todas as leis internacionais".

Israel anunciou esta terça-feira ter atacado lideranças do Hamas no Qatar, que já condenou os ataques na sua capital e fala em "violação de todas as leis internacionais e das normas". Este ataque surge ao mesmo tempo que está a ser discutida uma proposta de cessar-fogo feita pelos EUA e a que o Hamas tinha prometido responder em breve.

Israel alega ataque a posição do Hamas em Doha, Qatar
Israel alega ataque a posição do Hamas em Doha, Qatar UGC via AP

Nas imagens divulgadas é possível ver várias colunas de fumo na capital qatari, Doha. Segundo vários meios que citam a imprensa palestiniana morreram duas pessoas, mas nenhuma delas será da liderança do Hamas. O principal alvo era o líder do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, que terá escapado com vida. Os mortos serão o seu filho, Himam al-Hayya, e o seu diretor de gabinete, Jihad Labad.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) indicou que o ataque tinha sido levado a cabo pela Força Aérea.

Entretanto, o primeiro-ministro israleita, Benjamin Netanyahu, que o ataque é da inteira responsabilidade de Telavive. "A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação totalmente independente de Israel. Israel iniciou-a, Israel conduziu-a e Israel assume total responsabilidade."

O governo do Qatar condenou o que chamou de "ataque cobarde israelita" à sede de comando político do Hamas em Doha. Tendo garantido que as forças de segurança, a defesa civil e as autoridades relevantes estão a responder ao incidente e a "tomar as medidas necessárias para conter as suas repercussões e garantir a segurança dos residentes e das áreas próximas", refere o comunicado divulgado pelo canal qatari Al-Jazeera.

Segundo o Ministério do Interior do Qatar, a zona atingida pelas explosões é a área residencial do Hamas em Doha. "O ministério confirma que equipas especializadas estão no local e que a situação é segura", escreveu nas redes sociais.

A proposta de cessar-fogo em cima da mesa pede uma negociação para o fim da guerra, após a retirada das forças israelitas de Gaza, assim que todos os reféns forem libertados. Uma proposta que o Hamas considerou uma "rendição humilhante" mas a que tinha prometido dar uma resposta dentro de dias.

Em atualização

