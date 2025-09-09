Israel diz ter atacado liderança do Hamas no Qatar

Explosões foram ouvidas em Doha, onde residem vários líderes seniores do grupo terrorista que controla Gaza. Qatar fala em "violação de todas as leis internacionais".

Israel anunciou esta terça-feira ter atacado lideranças do Hamas no Qatar, que já condenou os ataques na sua capital e fala em "violação de todas as leis internacionais e das normas". Este ataque surge ao mesmo tempo que está a ser discutida uma proposta de cessar-fogo feita pelos EUA e a que o Hamas tinha prometido responder em breve.



Israel alega ataque a posição do Hamas em Doha, Qatar UGC via AP

Nas imagens divulgadas é possível ver várias colunas de fumo na capital qatari, Doha. Segundo vários meios que citam a imprensa palestiniana morreram duas pessoas, mas nenhuma delas será da liderança do Hamas. O principal alvo era o líder do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, que terá escapado com vida. Os mortos serão o seu filho, Himam al-Hayya, e o seu diretor de gabinete, Jihad Labad.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) indicou que o ataque tinha sido levado a cabo pela Força Aérea.

Entretanto, o primeiro-ministro israleita, Benjamin Netanyahu, escreveu nas redes sociais que o ataque é da inteira responsabilidade de Telavive. "A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação totalmente independente de Israel. Israel iniciou-a, Israel conduziu-a e Israel assume total responsabilidade."

O governo do Qatar condenou o que chamou de "ataque cobarde israelita" à sede de comando político do Hamas em Doha. Tendo garantido que as forças de segurança, a defesa civil e as autoridades relevantes estão a responder ao incidente e a "tomar as medidas necessárias para conter as suas repercussões e garantir a segurança dos residentes e das áreas próximas", refere o comunicado divulgado pelo canal qatari Al-Jazeera.

Segundo o Ministério do Interior do Qatar, a zona atingida pelas explosões é a área residencial do Hamas em Doha. "O ministério confirma que equipas especializadas estão no local e que a situação é segura", escreveu nas redes sociais.

A proposta de cessar-fogo em cima da mesa pede uma negociação para o fim da guerra, após a retirada das forças israelitas de Gaza, assim que todos os reféns forem libertados. Uma proposta que o Hamas considerou uma "rendição humilhante" mas a que tinha prometido dar uma resposta dentro de dias.

Em atualização