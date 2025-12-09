Maggi Corceiro é a nova estrela da F1

Há dezenas de perfis da atriz e modelo, na imprensa internacional. A namorada do novo campeão da Mc Laren disparou o número de seguidores no Instagram para os 2,4 milhões

Margarida Corceiro ganhou destaque na imprensa internacional como namorada "estrela" do britânico Lando Norris, que se sagrou campeão de Formula 1, em Abu Dhabi, no último domingo. O vídeo do beijo apaixonado entre os dois correu mundo e os holofotes voltaram-se para Maggi, que viu o número de seguidores no Instagram disparar em mais de 60 mil, horas depois do título da estrela da Mc Laren. A atriz, de 23 anos, tem agora 2,4 milhões de pessoas que a seguem naquela rede social e mais 897 mil no Tik Tok – mas ainda está longe de poder concorrer com o namorado, que tem 11,4 milhões de seguidores.



Maggi Corceiro foi namorada do futebolista João Félix

“Posso viver bem do Instagram, aliás o Instagram é a minha maior fonte de rendimento, eu ganho mais no Instagram do que trabalhando como atriz”, afirmou à revista Forbes, em 2023. "Meu pequeno campeão mundial", escreveu Maggi, na legenda da primeira selfie que publicou com Norris, de 26 anos, após as comemorações do título de Fórmula 1, e que se tornou viral. Segundo o The Sun, o piloto, Maggi, os pais dele, Adam e Cisca, o irmão, Oliver, e muitos amigos gastaram mais de €100 mil, nos bares dos hotéis onde festejaram até por volta das 6h da manhã de segunda-feira, cantando Sweet Caroline e We Are The Champions.

"Tão conhecida em Portugal como Sienna Miller"

Na qualidade de nova estrela do paddock da F1 (área exclusiva perto dos boxes, onde equipas, pilotos, imprensa e VIPs se reúnem), vários jornais e revistas estrangeiras traçaram o perfil de Maggi Corceiro, que já confessou não perceber nada de carros. Destacaram as fotos da campanha em lingerie da Intimissimi, que dias antes a modelo havia publicado nas redes sociais. “É uma atriz de sucesso, estrela de novelas e apresentadora de TV, em canais espanhóis e portugueses. É tão conhecida em Portugal como a atriz Sienna Miller no Reino Unido, e pode dizer-se que, aos 23 anos, está no auge da sua carreira nas redes sociais”, lê-se no Daily Mail.



A modelo publicou a primeira selfie com Lando Norris, depois do título

Antes da sua relação com Lando Norris, Margarida namorou com João Félix, jogador de futebol do Al-Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo, entre 2019 a 2023, tendo anunciado a separação no Instagram. Nesse ano, Lando e Magui foram vistos juntos pela primeira vez e quase um ano depois, foram fotografados a assistir à final do Masters de Monte Carlo, em abril de 2024. No entanto, após alguns meses, no Grande Prémio da Holanda, o piloto afirmou estar solteiro, mas no início deste ano, confirmaram o namoro.

"Famosa por mérito próprio"

"Conhecemo-nos há alguns anos, mas só recentemente começamos a namorar a sério”, disse Lando Norris, em entrevista à Vogue britânica. Questionado sobre o que considera "especial" em Maggi, não lhe poupou elogios: “Tudo. Ela é alguém com quem posso ser eu mesmo. É muito pé no chão e também tem uma vida bastante agitada. É ótimo quando podemos alugar um barco por um dia ou estarmos juntos em casa a relaxar”.