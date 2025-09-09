Juiz Alexandre de Moraes aponta Bolsonaro como "líder da organização criminosa"

Ex-presidente do Brasil pode ser condenado até 43 anos de prisão por tentativa de golpe de estado.

O juiz Alexandre de Moraes garantiu esta terça-feira que "houve uma tentativa de golpe [de estado]" no Brasil e apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como "líder da organização criminosa (...) durante o período de julho de 2021 até 08 de janeiro de 2023".



AP Photo/Eraldo Peres

As declarações surgem num momento em que o Supremo Tribunal Federal está a votar as acusações contra Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de estado e abolição do estado democrático de direito. Segundo a imprensa brasileira, Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro.

“Este julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao estado de direito. O que se discute é a autoria. Não há nenhuma dúvida de que houve tentativa de abolição, que houve tentativa de golpe, que houve organização criminosa”, ressaltou o juiz Alexandre de Moraes.

E acrescentou: “O réu Jair Bolsonaro deu sequência a essa estratégia golpista estruturada pela organização criminosa, sob sua liderança, para já colocar em dúvida o resultado das futuras eleições, sempre com a finalidade de obstruir o funcionamento da justiça eleitoral, atentar contra o poder judicial e garantir a manutenção do seu grupo político no poder, independentemente do resultado das eleições."

O juiz disse ainda esta terça-feira estar "fartamente comprovado" que existiu um plano em 2022 para assassinar o atual presidente Lula da Silva.

Este processo conta com um total de oito arguidos e o veredito dos cinco juízes só deverá ser conhecido na sexta-feira. Caso fique comprovado que Bolsonaro esteve envolvido na tentativa de golpe de estado, o ex-presidente poderá ser condenado até 43 anos de prisão.