Incêndio deixa milhares de pessoas sem eletricidade em Berlim

Cerca de 50 mil casas em Berlim ficaram esta terça-feira sem eletricidade na sequência um incêndio numa central elétrica no sul da cidade, que está a ser investigado como um possível ataque deliberado, anunciaram as forças de segurança alemãs.



Os relatórios preliminares indicam que o incêndio afetou duas torres de transmissão de alta tensão, necessárias para fornecer energia aos distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal, Oberschoeneweide e Altglienicke.

A polícia indicou que os bombeiros foram enviados para o local para extinguir as chamas enquanto a causa do incêndio, que também levou à suspensão de seis linhas ferroviárias, está a ser investigada.

"Os indícios apontam para fogo posto", disse um porta-voz da polícia, alertando que a falha de energia também afetar alguns semáforos nestes distritos, interrompendo o trânsito.