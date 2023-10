Israel divulga imagens dos ataques do Hamas a 7 de outubro

O exército israelita mostrou um vídeo onde mostra fragmentos dos ataques do Hamas em Israel a 7 de outubro. No dia em que o vídeo foi mostrado, os números oficiais falam de 1.400 mortos do lado de Israel e mais de cinco mil mortos do lado palestiniano, na sequência dos bombardeamentos que se seguiram ao ataque do Hamas.





O vídeo é uma compilação de vários registos audiovisuais dos ataques, incluindo câmaras de segurança, vídeos captados a partir do interior de veículos dos membros do Hamas, vídeos de telemóveis e imagens divulgadas nas redes sociais. A montagem de 43 minutos foi mostrada a um grupo de jornalistas internacionais numa base militar israelita em Telavive esta segunda-feira, para dar testemunho dos acontecimentos de 7 de outubro e contrariar as alegações de que não tinham sido cometidas atrocidades no ataque.Segundo o jornal britânico The Guardian , o exército israelita não permitiu aos jornais internacionais que recolhessem e divulgassem imagens, disponibilizando apenas um excerto de cerca de um minuto no qual é possível ver elementos do Hamas a disparar várias rondas de tiros sobre um carro em movimento numa estrada rural. Depois de ser atingido com as balas, o vídeo mostra o carro a desviar e embater na berma. Uns segundos depois são mostradas as imagens de duas pessoas inanimadas no banco da frente, presumidamente mortas.Uma das primeiras imagens do vídeo, segundo os jornalistas, é de dezenas de pessoas a fugirem do festival de música onde começou o ataque e onde mais de 270 pessoas foram mortas. Os combatentes do Hamas regozijam com o pânico, disparando contra os fugitivos.Os relatos dos vários jornalistas falam de imagens de dois soldados decapitados, mulheres violentadas - incluindo uma mulher completamente nua -, um bebé morto e com marcas de violência no corpo e homens adultos com membros partidos.O jornal norte-americano The New York Times relata a imagem de um pai e dois filhos a correrem para um abrigo, os três apenas em roupa interior. Um dos membros do Hamas é depois visto a atirar uma granada para o esconderijo. De seguida voltam a ver-se os dois rapazes a correr de volta para casa, mas sem o pai. Alegadamente, afirmaram: "O pai estava morto, não era uma partida", ao que o outro respondeu: "Eu sei, eu vi".Numa outra cena mostrada pelas tropas israelitas, vê-se uma menina de cerca de oito anos, escondida debaixo de uma mesa. Depois de falarem alguns segundos com elas, os membros do Hamas matam-na a tiro. Esta história foi partilhada por Jotam Confino , editor do Jewish News (um jornal judaico britânico).Uma das sequências mais citada pelos jornalistas é aquela que mostra um dos membros do Hamas a usa o telemóvel de uma vítima para ligar para os seus próprios pais e se gabar de ter matado "10 judeus com as mãos". "Mãe, o teu filho é um herói. Estou a usar o telefone da judia morta para vos ligar", terá garantido.O Guardian revela ainda o caso de um membro do Hamas que utilizou um utensílio agrícola para esmagar a cabeça de um homem prostrado no chão.As imagens foram divulgadas para desmentir o que o governo israelita refere como tentativas de minimizar a extensão das atrocidades cometidas pelo Hamas. "O que aconteceu em Israel não foi apenas um crime de guerra, mas sim um crime contra a Humanidade", sublinhou o porta-voz do exército, Daniel Hagari.Mais de 1.400 pessoas morreram na sequência do ataque do Hamas, segundo as autoridades israelitas. No entanto, estes números têm sido postos em causa, bem como os relatos de violência, tendo o exército israelita decidido mostrar provas das atrocidades cometidas no seu território. Um porta-voz do governo israelita disse mesmo que estas imagens foram mostradas para combater o "fenómeno semelhante aos negacionistas do Holocausto".