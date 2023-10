Brasil: Ataque a uma escola em São Paulo provoca um morto e três feridos

Uma estudante morreu e outras três pessoas ficaram feridas, no âmbito de um ataque que ocorreu a uma escola esta segunda-feira em São Paulo, no Brasil. O acontecimento ocorreu na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h20 locais (11h20 de Lisboa). A polícia encontra-se neste momento a investigar o caso.







Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, três alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 23, 2023

Durante a manhã estiveram no local cerca de 20 carros da polícia e um helicóptero. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública brasileira, o ataque terá sido orquestrado por um aluno de 15 anos. O mesmo acabou detido, pelas autoridades locais, na posse da sua arma.Sabe-se que a estudante que morreu terá sido baleada na cabeça, segundo uma nota divulgada pelo governo brasileiro. No Hospital Geral de Sapopemba encontram-se agora três estudantes. Um deles foi ferido no tórax e o outro na clavicula. Detalhes sobre o estado de saúde de ambos os alunos ainda não foram divulgados.O governo de São Paulo entretanto já lamentou o ocorrido. "Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, três alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio", escreveu o governador de São Paulo, Tarcínio de Freitas, no X (antigo Twitter).O ataque desta segunda-feira já é o segundo, que a cidade de São Paulo regista neste ano. No dia 27 de março uma professora de 71 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas, após terem sido atacadas com uma faca, por um aluno do oitavo anos. O agressor tinha apenas 13 anos.