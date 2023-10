Netanyahu mostrou a Blinken fotos de bebés mortos pelo Hamas

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, emocionou-se esta quinta-feira ao referir-se aos ataques do Hamas sobre o povo israelita, nomeadamente o alegado massacre a vários bebés.







Blinken está em Israel e encontrou-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Nesse encontro, o líder israelita terá mostrado ao chefe da diplomacia norte-americana, as fotos dos bebés alegadamente mortos e queimados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. "Esta visão vai para além do que possamos imaginar", disse Blinken, acrescentando ainda que "o mundo vê novas provas da desumanidade do Hamas (...) dirigida contra bebés, crianças pequenas, adultos, idosos, pessoas com deficiências".O governo israelita divulgou esta quinta-feira novas imagens que diz serem do massacre do último sábado levado a cabo pelo Hamas. Numa das fotografias pode ver-se o corpo de uma criança ensanguentada num saco mortuário e, nas outras duas, restos humanos carbonizados do que parecem ser dois bebés, segundo as imagens que já foram divulgadas na X (o antigo Twitter).Uma polémica começou nos últimos dias em torno da existência de provas de abusos cometidos pelo Hamas contra crianças de kibutz atacados, depois de um soldado ter declarado a um canal de televisão que tinha havido situações de "bebés decapitados".O grupo islamita Hamas lançou sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, na operação denominada "Espadas de Ferro". Israel declarou guerra total e prometeu castigar o Hamas como nunca antes, tendo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarado estar "em guerra" com o grupo palestiniano.Os dados oficiais de vítimas mortais do conflito desencadeado sábado pelo grupo islamita apontam para 1.300 mortes em Israel e 1.354 na Faixa de Gaza, indicaram hoje fontes oficiais das duas partes.Além dos 1.300 mortos em Israel, e segundo os últimos dados do Ministério da Saúde israelita, foram hospitalizadas 3.268 pessoas, das quais 28 em estado crítico, 348 em estado grave e 581 em estado moderado,Do lado de Gaza, adianta o Ministério da Saúde palestiniano, além da morte de 1.354 pessoas, muitas delas civis, somam-se 6.049 feridos em diferentes estados, bem como 31 mortos na Cisjordânia, onde também foram contados cerca de 180 feridos.Segundo o porta-voz do exército de Israel, Richard Hecht, além do número de mortos de ambos os lados, cerca de 1.000 milicianos do Hamas foram abatidos durante confrontos com as forças de segurança em território israelita, onde continuam os combates esporádicos, tendo cinco milicianos sido mortos na quarta-feira.