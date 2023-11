Governo de Gaza acusa Israel de abandonar bebés palestinianos

O Ministério da Saúde de Gaza acusou esta quarta-feira o exército israelita de abandonar cinco recém-nascidos em dois hospitais do norte da Faixa de Gaza, cujos corpos sem vida foram encontrados na segunda-feira.







The Egyptian Health Ministry/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos guerra Israel Hamas bebés palestinianos

De acordo com um comunicado do ministério, controlado pela ala política do Hamas, quando as tropas de Israel tomaram o controlo do Hospital Pediátrico Al Naser e do Hospital Al Rantisi durante a ofensiva militar, ordenaram ao pessoal de enfermagem que saísse e disseram-lhes que a Cruz Vermelha Internacional estava a caminho para retirar os bebés."No entanto, os corpos decompostos foram encontrados nas camas quando várias pessoas conseguiram finalmente entrar no hospital na segunda-feira", refere a nota.O governo israelita e a ala política do Hamas chegaram a uma trégua na troca de reféns por prisioneiros que começou na passada sexta-feira e que pode expirar hoje se as duas partes não concordarem em prolongá-la.O ministério alega que o exército israelita não assistiu os menores porque estava "demasiado ocupado a fabricar vídeos de alegadas provas na cave dos hospitais pediátricos Al Rantisi e Al Naser" para tentar provar que os principais centros de comando do Hamas estavam localizados nas caves dos edifícios.Durante toda a ofensiva, Israel tem insistido que os hospitais são utilizados pelo Hamas para se esconder dos ataques do Exército e, por isso, são considerados alvos militares.Israel referiu que o principal centro de comando do Hamas se encontrava sob o Hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza, uma afirmação que desvalorizou depois de ter encontrado túneis subterrâneos que continham "uma sala com casa de banho e cozinha"."A única coisa que puderam provar foi a sua própria depravação sem coração e falta de humanidade", afirma o comunicado do governo do Hamas.O ministério anunciou também o restabelecimento dos serviços de diálise no centro de Al Noura al Kaabi, pouco depois de ter feito o mesmo em Al Rantisi.Por outro lado, denunciou igualmente que os hospitais Al Shifa, Kamal Adwan e Al Ahly ainda não receberam combustível e que os hospitais de campanha em Gaza ainda não estão a funcionar.A falta de água e de material de higiene aumenta o risco de propagação de epidemias", alertou.