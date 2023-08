Feijóo e Sánchez reúnem-se quarta-feira no parlamento

O líder do Partido Popular espanhol, Alberto Feijóo, e o primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, vão reunir-se na quarta-feira às 10:00 (09:00 em Lisboa), no parlamento, em Madrid, disseram à EFE fontes partidárias.







REUTERS/Juan Medina

A reunião ocorre um dia depois do líder do Partido Popular (PP) ter contactado Sánchez, através da rede social WhatsApp, solicitando uma reunião no quadro da ronda de contactos promovida por Feijóo no sentido de alcançar apoios para a eventual investidura como chefe do Governo de Espanha.Fontes do PP afirmaram que no primeiro contacto, Feijóo sugeriu a Sánchez uma "conversa telefónica" sobre o assunto.Segundo fontes socialistas, o primeiro-ministro em funções e líder do PSOE concordou com o contacto e propôs três datas, incluindo o dia de hoje, quarta-feira ou quinta-feira, deixando a marcação definitiva a cargo dos chefes de gabinete dos dois partidos.Segundo a Efe, a data da reunião ficou marcada para as 10:00 de quarta-feira (09:00 em Lisboa) no Congresso dos Deputados (parlamento espanhol).Para o PP o encontro entre os dois líderes é próprio da "normalidade democrática" e vai "marcar a agenda posterior às eleições do passado dia 23 de julho" assim como a "atualidade" que antecede o debate da (eventual) tomada de posse marcado para o dia 26 de setembro.Feijóo já disse a Sánchez, durante a campanha eleitoral, que o PP e o PSOE deveriam trabalhar num modelo que "facilite a investidura da lista mais votada".De acordo com as fontes do PP, a mesma posição vai ser comunicada por Feijóo a Pedro Sánchez na reunião de quarta-feira.