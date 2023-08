Crianças migrantes estão a ser presas em celas com adultos condenados por crimes sexuais

No Reino Unido há cada vez mais crianças migrantes, que chegam ao país pela via marítima, a serem encaminhadas para a prisão Elmley. Grande parte dos menores é proveniente do Sudão, viajam sozinhos e suspeita-se que sejam vítimas de tráfico.







REUTERS

A denúncia foi feita pela Humans For Rights Network, uma organização de direitos humanos, que garante que no estabelecimento prisional a maioria dos condenados são pessoas estrangeiras e adultos acusados de crimes sexuais. A ONG diz já ter localizado 14 crianças que foram levadas para esta prisão tendo, uma delas, permanecido sete meses.De acordo com o The Guardian , quando chegaram ao Reino Unido as crianças foram declaradas adultas pelo governo e acusadas de vários crimes de imigração ilegal. As organizações contestam as avaliações de idade que dizem ser "superficiais e arbitrárias" e feitas "poucas horas depois da chegada".Mas uma investigação do jornal britânico revelou que há centenas de menores a serem tratados de forma injusta por avaliações erradas e que "mais de metade das crianças são submetidas a avaliações de idade que posteriormente se confirmam erradas".Os menores acabam por desenvolver "dificuldades em dormir", "não compreendem porque se encontram presas" e acabam por ter "dificuldade em falar sobre o tempo vivido na prisão".O governo britânico tem sido fortemente pressionado para abrir uma investigação e pronunciar-se sobre o caso. Nos últimos anos o país tem enfrentado um "processo desafiador" dividindo-se entre ajudar estes menores e evitar "abusos do sistema".