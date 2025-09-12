Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 12:52

Flores e velas: vigília no Utah recorda Charlie Kirk

Multiplicam-se as homenagens a Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado a tiro quando participava num evento no campus da Universidade de Utah Valley.

