Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os terroristas do ISIS usaram-na. Os do Hamas também, para facilitar a matança, mas os comprimidos brancos fazem mais: financiam o regime sírio, o Hezbollah e outras milícias.

Captagon, a droga do terror

A 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelita a norte de Gaza para matar, violar e raptar, muitos acabaram eles próprios mortos ou capturados. Entre os despojos de cadáveres e de prisioneiros, o exército israelita encontrou em bolsos de muitos uns pequenos comprimidos brancos. Em regra, com dois pequenos crescentes como marca. Muitas descrições de testemunhas dos ataques descrevem um comportamento eufórico para além do normal. Estariam sob o efeito de Captagon, embora não seja claro se por indicação de quem organizou a operação, se por escolha própria.