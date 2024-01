Estado Islâmico reivindica explosões no Irão

Em Kerman, Irão, decorria uma cerimónia de homenagem ao comandante Qassem Soleimani no dia 3 de janeiro - morto em 2020 no Iraque por um drone dos Estados Unidos – quando duas explosões mataram 103 pessoas e feriram outras 170. Inicialmente, as autoridades iranianas falaram num "ataque terrorista", e já se veio a saber quem foi o responsável pelo ataque: o grupo terrorista Estado Islâmico.







via REUTERS

A carregar o vídeo ... Explosões no Irão

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Este assumiu total responsabilidade pelo ataque, apesar de não o ter justificado. Segundo o grupo terrorista sunita, dois membros do Estado Islâmico terão detonado cinco explosivos no cemitério Jardim dos Mártires, localizado em Kerman. Sabe-se que a primeira bomba foi detonada por voltas 15h locais (11h de Lisboa) e ocorreu a cerca de 700 metros do cemitério. A segunda, que matou o maior número de pessoas segundo o ministro do Interior Ahmad Vahid, ocorreu cerca de 15 minutos após a primeira explosão, e a 1 quilómetro do local. Na altura, decorria uma procissão nas estradas para celebrar a morte do comandante.O momento foi transmitido pela televisão estatal iraniana. Nas imagens ouviam-se várias pessoas a gritar e a fugir. A trágica situação levou o Irão a prometer vingança aos "terroristas"."Uma retaliação muito forte será aplicada a eles pelas mãos dos soldados de Soleimani", explicou aos jornalistas o vice-presidente do Irão, Mohammad Mokhber.Na altura, o autor do ataque ainda não tinha sido revelado, o que levou o deputado de 69 anos a culpar os Estados Unidos e Israel. Apesar de nas ruas se ouvir "morte a Israel", "morte à América", Washington garantiu não ter tido mão no ataque e disse não ter qualquer indicação do envolvimento de Israel.Quem também se manifestou foi o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Num comunicado publicado esta quarta-feira, 3, a ONU condenou veementemente o ataque e enviou "profundas condolências às famílias enlutadas, ao povo e ao governo"."O secretário-geral apela para que os responsáveis sejam levados" à justiça, acrescentou a porta-voz adjunta do líder da ONU, Florencia Soto Nino.Esta sexta-feira, 5 de janeiro, realizam-se os funerais das vítimas das explosões. Para esse mesmo dia está também prevista uma manifestação convocada pelas autoridades iranianas, informaram os meios de comunicação locais.