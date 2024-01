Putin oferece cidadania aos estrangeiros que combaterem pela Rússia

Os estrangeiros que combaterem pela Rússia vão obter a cidadania de forma automática, tal como as suas famílias. A nova regra foi publicada, esta quinta-feira, pelo presidente russo, Vladimir Putin.







O decreto diz que as pessoas que assinaram contratos para combater no que Moscovo chama de "operação militar especial" na Ucrânia podem candidatar-se ao passaporte russo para eles e para os seus cônjuges, filhos e pais. Para conseguir a cidadania têm de provar que os contratos foram de, pelo menos, um ano.Elegíveis ficam tanto os que assinaram contratos com as forças armadas como quem assinou por outras "formações militares" - o que inclui o grupo mercenário Wagner. Esta medida é vista como uma tentativa do Kremlin de criar incentivos entre os estrangeiros residentes na Rússia para que se alistem.Não se sabe ao certo quantos estrangeiros estarão a combater nas fileiras russas, por falta de dados oficiais. No entanto, a Reuters reportou, por exemplo, a existência de cubanos que se alistaram para ganhar bónus no valor de mais de 100 vezes o salário médio em Cuba. Também chegaram a ser reportados três elementos provenientse de África, que acabaram por morrer em combate.Segundo um documento tornado público dos serviços secretos norte-americanos, a guerra na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro de 2022, já provocou a morte ou ferimentos a mais de 315 mil soldados russos. O conflito obrigou Moscovo a mobilizar mais 300 mil homens, logo em setembro de 2022, no que se tornou a primeira mobilização depois da Segunda Guerra Mundial. Mais de um ano depois, intensificam-se os rumores de uma nova mobilização, que pode acontecer já depois das presidenciais de março, nas quais Putin concorre por mais seis anos no cargo.Oficialmente o Kremlin tem repetido que não necessita de fazer mais mobilizações, já que centenas de milhares de homens assinaram contratos profissionais no ano passado. Já do lado da Ucrânia, o presidente, Volodymyr Zelensky propôs ao parlamento, no mês passado, mobilizar mais 450 a 500 mil pessoas para as forças armadas.Numa guerra que há dura há 22 meses, não são conhecidos os números de perdas tanto de um lado como do outro.