Explosões no Irão matam mais de 70 pessoas

Pelo menos 70 pessoas morreram na sequência de duas explosões na cidade de Kerman, no Irão, durante uma homenagem a Qasem Soleimani, segundo a comunicação social estatal iraniana. Autoridades iranianas falam em "ataque terrorista".







Os meios de comunicação social iranianos, citados pelos jornais israelitas, apontam para pelo menos 73 mortos na sequência de explosões que ocorreram durante a cerimónia de homenagem a Qasem Soleimani, general iraniano morto num ataque aéreo dos EUA a 3 de janeiro de 2020. A Reuters cita o porta-voz dos serviços de emergência nacionais, Babak Yektaparast, que fala em 170 feridos.Várias ambulâncias estão a chegar ao local onde centenas de iranianos se juntavam para homenagear o militar. Os peregrinos seguiam em direção ao Golzar Shohada, o Cemitério de Mártires, onde estão sepultados mais de mil "mártires", incluindo Soleimani. A agência noticiosa Nour adianta que explodiram "várias botijas de gás na estrada que conduz ao cemitério e as autoridades competentes estão a acompanhar a situação".As explosões que mataram, pelo menos, 20 pessoas no Irão terão sido o resultado de "ataques terroristas", de acordo com um alto funcionário da província de Kerman, no sul do país, citado por meios de comunicação estatais, escreve a Reuters. Não foi identificado um possível autor do alegado ataque terrorista.