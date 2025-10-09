Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de outubro de 2025 às 10:11

Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas celebrado por ex-reféns e familiares em Telavive

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi celebrado, na quarta-feira à noite, para famílias de reféns e ex-reféns, numa praça no centro de Telavive, Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30